Acasă Eveniment Bătrână dispărută de acasă

Bătrână dispărută de acasă

De către
Informatia Vranceana
-
107
0
Reclama

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Golești au fost sesizați cu privire la faptul că OȚELAS MARIA, în vârstă de 86 de ani, a dispărut de la domiciliul situat în comuna Vânători, sat Petrești. Aceasta a fost văzută ultima dată la domiciliu în data de 18 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, de către fiul său. Semnalmente: înălțime aproximativ 1,60 m, greutate 80 de kg, ochi căprui, păr alb scurt, fără semne particulare. La momentul dispariției era îmbrăcată cu un halat de culoare roșie și o vestă de culoare bleumarin. Persoanele care dețin informații utile în vederea depistării acesteia sunt rugate să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Reclama

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

Lasă un răspuns