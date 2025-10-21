Bătrână dispărută de acasă

Reclama

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Golești au fost sesizați cu privire la faptul că OȚELAS MARIA, în vârstă de 86 de ani, a dispărut de la domiciliul situat în comuna Vânători, sat Petrești. Aceasta a fost văzută ultima dată la domiciliu în data de 18 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, de către fiul său. Semnalmente: înălțime aproximativ 1,60 m, greutate 80 de kg, ochi căprui, păr alb scurt, fără semne particulare. La momentul dispariției era îmbrăcată cu un halat de culoare roșie și o vestă de culoare bleumarin. Persoanele care dețin informații utile în vederea depistării acesteia sunt rugate să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

