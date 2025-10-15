Biroul de Informare Recrutare Vrancea își mută sediul

De către

Centrul Militar Zonal Vrancea „REGELE CAROL I” aduce la cunoștința celor interesați că, începând cu data de 15.10.2025, Biroul Informare-Recrutare a fost relocat din vechiul sediu situat pe Strada Cezar Bolliac, nr. 5-7 (în incinta Casei Armatei) și își va desfășura activitatea la sediul Centrului Militar Zonal Vrancea „REGELE CAROL I” situat pe Bulevardul Unirii, nr. 5-7, Focșani.

Vă așteptăm să ne vizitați pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră în Armata României.

Alege o carieră sigură, respectată și cu impact real în societate. Intră în rândul celor care schimbă viitorul României – prin profesionalism, onoare, dreptate și curaj.

Detalii și sprijin la:

– Biroul Informare-Recrutare / Centrul Militar Zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, Bulevardul Unirii, nr. 5-7, Focșani;

– tel. 0735456228′

– e-mail recrutare_vrancea@mapn.ro.

