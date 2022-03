„Calu benzinaru” rămâne cu o condamnare de un an și patru luni pentru mită la permise

Trei persoane cercetate într-un dosar de luare de mită au fost condamnate la pedepse de 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit Direcției Generale de Anticorupție, la data de 05.05.2010, inculpatul Mihăescu Eugen, la data comiterii faptei director al unei şcoli de şoferi, a pretins şi a primit de la martora Z.M. suma de 250 de euro, lăsând să se creadă că are influenţă pe lângă funcţionarii examinatori şi a promis că îi va determina pe aceştia să o promoveze la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere categoria B. La data de 08.06.2010, inculpatul Corcoz Grigore Marian a pretins suma de 200 de euro de la inculpata P.C. şi suma de 250 de euro de la martorul C.G.C. pretinzând că are influenţă pe lângă funcţionari din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculări Vehicule Vrancea şi a promis celor două persoane că îi va determina pe examinatori să le promoveze la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere categoria B. În luna iunie 2010, inculpatul Luca Ionuț Emilian împreună cu Lădaru Ciprian l-a sprijinit pe numitul Corcoz Grigore Marian să pretindă sumele de bani sus-menţionate de la inculpata P.C. şi de la martorul C.G.C. şi să le promită celor doi că îi va determina pe examinatori să-i promoveze la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere categoria B. Potrivit menționărilor făcute în presa locală în 2018, inculpatul Corcoz cunoscut în oraș drept ”Calu benzinaru”, flagrantul ar fi avut loc la o stație de carburant, din vecinătatea Pieței Moldova. În același dosar, au apărut și numele foștilor prefecți Dragoș Mircea și Sorin Hornea. La 12 ani de la săvârșirea faptelor, instanța a dat o hotărâre definitivă în acest caz. ”Curtea de Apel Galați a pronunțat, la data de 24.03.2022, o hotărâre definitivă prin care au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații M.E., L.I.E. și C.G.M. împotriva sentinței penale a Tribunalului Vrancea prin care aceștia au fost condamnați la pedepse de 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”, precizează DGA Vrancea. Cauza a fost constituită în urma unor denunţuri şi sesizări din oficiu înregistrate la Serviciul Județean Anticorupție Vrancea în perioada 2009 – 2011.

