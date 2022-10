Cămătari din Focșani ridicați de mascați. Suspecții își terorizau ”clienții” pentru a înapoia sume uriașe de bani

La data de 26.10.2022, sub coordonarea şi supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au pus în aplicare un număr de 8 mandate de percheziţie domiciliară la imobilele unor persoane care au calitatea de suspecţi într-o cauză penală în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunilor de camătă şi şantaj, prevăzute de art. 351 din Codul penal şi art. 207 alin. (1) şi (3) din Codul penal. Din probatoriul administrat, a rezultat că, în perioada 2020 – 2022, suspecţii au oferit diverse sume de bani cu titlu de împrumut cu dobândă persoanelor aflate în dificultat financiară. Totodată, există date că suspecţii, în cazul neachitării dobânzilor şi sumelor de bani împrumutate, au exercitat acte de constrângere asupra debitorilor, prin proferarea de ameninţări, injurii, vizite inopinate la domiciliul lor sau al rudelor, precum şi prin apeluri repetate şi succesive de natură să creeze o stare de temere, cu scopul de a obţine astfel foloase patrimoniale injuste. În cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem şi in personam, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de camătă şi şantaj, prevăzute de art. 351 din Codul penal şi art. 207 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările comiterii infracţiunilor, în scopul aflării adevărului şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Facem precizarea că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie. (SURSA: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați)

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp