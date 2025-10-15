Campanie de sterilizare gratuită a câinilor în Focșani

Reclama

Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) continuă în acest an campania de sterilizare gratuită a câinilor aflați în proprietatea cetățenilor din orașul nostru.

Persoanele care doresc să își sterilizeze câinii trebuie să depună o cerere însoțită de un act de identitate la sediul DDSP din strada Comisia Centrală, nr.80A, în zilele de luni – vineri, între orele 7.30 – 12.00. Aici vor putea obține informații inclusiv despre cabinetele medicilor veterinari care s-au alăturat acestei campanii și care pot realiza sterilizarea gratuită a animalelor. Campania de sterilizare se derulează în perioada 20.10.2025 – 19.12.2025.

Proprietarii animalelor trebuie să completeze un formular tipizat și să prezinte cartea de identitate sau certificatul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, în vederea eliberării bonului de sterilizare.

Prin această campanie promovăm deținerea responsabilă a câinilor, prevenim înmulțirea necontrolată a acestora și reducem numărul animalelor fără stăpân de pe străzile Municipiului Focșanii. Acești câini sunt, în majoritatea cazurilor, animale abandonate pe străzi, parcuri de către persoane care nu îi mai pot îngriji. Abandonul acestor animale este un act de cruzime sancționat prin lege și care poate fi evitat printr-o operație de sterilizare. De altfel, sterilizarea câinilor este obligatorie conform OUG 155 din 2001.

Continuăm astfel acțiunile derulate la nivelul Municipiului Focșani prin care proprietarii animalelor de companie sunt informați asupra obligațiilor dar și a facilităților oferite persoanelor care nu pot să mai aibă grijă de câinii pe care îi dețin. Nu în ultimul rând, lunar sunt organizate Târguri de adopție la padocul de animale de la Golești, gestionat de

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul DDSP Focșani.

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la adresa de email dirservpubfs@yahoo.com sau la numerele de telefon 0728969524, 0728250343.

Sursa: Primăria municipiului Focșani

Similare