Campionatul Național de Juniori U14 la polo pe apă în Vrancea

Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea găzduiește în acest sfârșit de săptămână Campionatul Național de Juniori U14 la polo pe apă – Turneul Intermediar. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 15–16 noiembrie 2025, reunind cele mai talentate echipe de juniori din întreaga țară.

Competiția aduce în fața publicului meciuri spectaculoase, după următorul program:

Etapa I – Sâmbătă, 15 noiembrie 2025

11:00 – CS Rapid București vs. ACS Olimpic

12:30 – ACS Marco Polo vs. CSM Oradea

Etapa II – Sâmbătă, 15 noiembrie 2025

18:00 – ACS Olimpic vs. ACS Marco Polo

19:30 – CS Rapid București vs. CSM Oradea

Etapa III – Duminică, 16 noiembrie 2025

10:00 – CSM Oradea vs. ACS Olimpic

11:30 – ACS Marco Polo vs. CS Rapid București



Campionatul Național de Juniori, organizat de Federația Română de Polo, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea, reunește cei mai talentați tineri sportivi din întreaga țară, competiția fiind un cadru de afirmare și pregătire la cel mai înalt nivel.

Accesul publicului este gratuit. Vă invităm să susțineți tinerii sportivi și să vă bucurați de un sport unic și spectaculos, chiar aici, în Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea