Campioni în Vrancea de Moș Nicolae – peste 300 de copii au participat la concursul de înot găzduit de Consiliul Județean Vrancea

Campioni în Vrancea de Moș Nicolae – peste 300 de copii au...

Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a fost, în acest sfârșit de săptămână, gazda competiției „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”, un eveniment sportiv care a reunit sute de copii, părinți și susținători din județ, dar și din alte zone ale țării.

Peste 300 de copii pasionați de înot, din Vrancea, Suceava, Piatra Neamț, Moinești, Brăila și Ilfov (Voluntari), au participat la probele concursului, transformând bazinul într-un spațiu plin de entuziasm, energie și spirit competitiv. Atmosfera a fost una festivă, cu emoții intense și momente care au subliniat importanța sportului în dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Clasament:

Individual – Vrancea: 152 medalii Aqua Club Suceava: 80 medalii Diasport Moinești: 40 medalii Delmadi Piatra Neamț: 31 medalii Liceul cu Program Sportiv Brăila: 31 medalii Municipal Brăila: 14 medalii AS Bucovina 2016: 12 medalii Seven Sport Club: 8 medalii

„Ne bucurăm că am putut găzdui un eveniment în care ne-am simțit ca o mare familie, într-o adevărată atmosferă de sărbătoare. Îi felicit pe toți copiii care au participat la concurs pentru entuziasmul și bucuria lor de a înota și le mulțumesc tuturor celor implicați în buna desfășurare a competiției, precum și părinților care își susțin copiii să practice acest frumos sport. Când există dorință și implicare, totul este posibil. Câteva sute de copii și susținători din alte județe au descoperit Vrancea, au fost impresionați de condițiile excelente ale bazinului și au promis că vor reveni. Le mulțumim!”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Consiliul Județean Vrancea încurajează continuarea practicării înotului și invită copiii din județ să se bucure de facilitățile unuia dintre cele mai moderne bazine din România, deschis pentru antrenamente și activități sportive pe tot parcursul anului.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea