Ceremonie militară și aprinderea iluminatului festiv de Ziua României

Primăria Municipiului Focșani vă invită să participați, luni, 1 Decembrie 2025, la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României.

Dimineață, de la ora 11.00, vă așteptăm la ceremonia militară care va fi organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, în zona Statuii Independenței de pe strada Cuza Vodă. La acest eveniment organizat în colaborare cu Garnizoana Focșani vor fi oferite fulare și stegulețe cetățenilor prezenți la manifestare. Ceremonia se va încheia cu defilarea personalului militar din Garnizoana Focșani.

Pentru buna desfășurare a acestor evenimente, vă informăm că în data de 1 Decembrie, între orele 10.00-12.00, vor fi restricții de circulație pe strada Cuza Vodă, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Republicii și intersecția cu strada Alexandru Vlahuță.

După amiază aprindem Luminițele de Sărbători și dăm startul sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani.

Primăria Municipiului Focșani, prin Teatrul „Maior Gh. Pastia”, a pregătit un spectacol special care va începe de la ora 17.00 în Piața Unirii.

Va fi o seară specială în care ne vor încânta cu vocile lor minunate copiii Corului Pastia, condus de Ionuț Drilia, elevii Liceului de Artă „Gh. Tattarescu”, coordonați de dirijorul Adrian Stroia și Corul Parohiei Irești, coordonat de preotul Ionel Miron. În Piața Unirii va fi și o paradă a mascotelor unde personaje din povești vor interacționa cu cei mici.

Cu această ocazie va fi deschis Târgul de Crăciun pe care l-am amenajat în Piața Unirii, cu zone speciale pentru comercianții de produse specifice Sărbătorilor de Iarnă. Am pregătit un patinoar pentru iubitorii sporturilor de iarnă și au fost amplasate carusel, trenuleț, mașinuțe divertisment.

Târgul de Crăciun va fi deschis până în data de 8 ianuarie 2026, cu excepția perioadei de funcționare a patinoarului care va fi până la data de 28 februarie 2026.

