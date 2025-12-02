CJ Vrancea a aprobat lucrări majore pentru refacerea drumurilor județene din 7 localități afectate de fenomene extreme

Reclama

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi au fost aprobate documentațiile pentru lucrările de refacere și punere în siguranță a unor sectoare de drumuri județene afectate de calamități în acest an. Este vorba despre intervenții care au asigurat accesul în condiții de siguranță pentru aproape 19.000 de locuitori din 7 localități afectate: Dumitrești, Fitionești, Gura Caliței, Chiojdeni, Năruja, Dumbrăveni și Negrilești.

În urma fenomenelor meteo și a ploilor abundente din primăvara și vara acestui an, au avut de suferit mai multe sectoare de drumuri județene de pe raza acestor localități. Comitetele locale pentru situații de urgență ale UAT-urilor afectate au realizat rapoarte operative, care au fost aprobate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, apoi comisii mixte (SGA, ISC, ISU, CJ, Instituția Prefectului) au făcut verificări pe teren, în urma cărora au fost încheiate procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor, care au stat la baza proiectării și execuției lucrărilor în regim de urgență pentru aducerea drumurilor în stare de siguranță, prin implementarea soluțiilor tehnice impuse de specialiști.

Lucrările de punere în siguranță a drumurilor au constat în construcții complexe: ziduri de sprijin, piloni forați, lucrări de reprofilare a drumului, terasamente, turnare plăci de beton, acostamente betonate, turnare staturi de balast și piatră spartă pentru rezistență, amenajare de șanțuri și rigole pentru scurgerea apei și înlocuirea podețelor deteriorate.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi au fost aprobate documentațiile pentru lucrările de refacere și punere în siguranță a sectoarelor de drumuri județene afectate de calamități:

DJ 205J, punctul podul Florean și reparații pe sectorul Fitionești – Schitul Mușunoaiele, comuna Fitionești

DJ 204 P, satele Tinoasa, Lăstuni, comuna Dumitrești

DJ 204P, satele Gura Caliței, Cocoșari, Lacu lui Baban, Poienile, Dealu Lung, comuna Gura Caliței

DJ 204 L, satele Cătăuți și Podurile, în comuna Chiojdeni

DJ 205L, punctul Rusu Ion, comuna Negrilești

DJ 204 P, punctul Oncioiu, satul Dragosloveni, comuna Dumbrăveni

DJ 205M – punctul pârâul Humei, comuna Năruja

”Când există un risc pe un anumit drum și o comunitate este izolată suntem obligați să intervenim pentru aducerea în stare de siguranță a drumului, prin implementarea soluțiilor tehnice impuse de specialiști. Prioritatea noastră este refacerea și restabilirea siguranței drumurilor județene din comunitățile afectate de diverse calamități naturale. Inundațiile au produs pagube semnificative, dar cu grijă pentru oameni am acționat prompt, responsabil și am făcut tot ceea ce este posibil pentru a reface drumurile și a reda oamenilor siguranța de care au nevoie, într-un timp cât mai scurt. Cred cu tărie că investițiile în infrastructură și în siguranță sunt investiții pentru oameni și în viitorul comunităților noastre.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Consiliul Județean Vrancea a încheiat anul trecut, în timpul fostei conduceri a CJ, acordul cadrul de lucrări nr. 3622/27.02.2024 pentru servicii de proiectare și execuție lucrări pentru lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (inundații, alunecări de teren, cutremure, etc), acord valabil 4 ani. Acest acord cadru, care cuprinde contractele subsecvente, a fost încheiat în urma unei achiziții publice desfășurată în mod transparent, conform legislației în vigoare.

Este regretabil faptul că unii politicieni distorsionează adevărul cu scopul meschin de a manipula și a induce în eroare vrâncenii și pun într-o lumină negativă activitatea reală, legală desfășurată de conducerea și aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Îndemnăm la responsabilitate, corectitudine și echilibru în comunicarea publică a acestor actori politici locali.

În continuare, Consiliul Județean rămâne dedicat comunității, cu transparență, în litera și spiritul legii.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea