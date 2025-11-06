Comuna Negrilești atestată ca zonă cu resurse turistice

Reclama

Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, atestarea ca zone cu resurse turistice a localității vrâncene Negrilești. Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, localitatea va beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare. Actul normativ completează Ordonanța de urgență în vigoare, care reglementează lista localităților cu potențial turistic.

Reclama