Consilierii județeni se întrunesc în ședința lunară

Consilierii județeni se vor întruni în ședința ordinară a lunii decembrie. Aceasta va avea loc pe data de 2 decembrie, ora 15.00.

Proiectele care sunt incluse pe ordinea de zi:

,,Transformarea unui post contractual din statul de funcții al Muzeului Vrancei ”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

2. ,,Transformarea unui post din statul de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, ca urmare a promovarii unui functionar public”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aderarea la Rețeaua HEPA-LINK și aprobarea Acordului de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași pentru implementarea proiectului LIVE(RO)3”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea elementelor de identificare ale unui imobil, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale și declararea ca bun de uz și de interes public județean”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor poziții din cadrul anexei inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

6. ,,Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205B în vederea dezlipirii”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Însușirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Declararea unor poduri din beton armat, pe DJ 205 J, situate pe raza localităților Fitionești și Movilița, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205 D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure, etc.) pe o durată de 48 luni calendaristice” – „Lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 205L, punctul Rusu Ion, com. Negrilești”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), Proiect tehnic de execuție (P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod din beton armat pe DJ 205 B, peste râul Șușița, localitatea Satu Nou, oraș Panciu, judetul Vrancea, L=155,00 m, km 49+870”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea execuției bugetare la data de 31.10.2025”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Modificarea anexei la Hotararea Consiliului judetean Vrancea nr. 70/2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al Comunei Bolotești a sectorului de drum județean DJ 205P de la km 4+500 la km 4+850, L=350 metri împreună cu terenul aferent”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Prelungirea termenului de transmitere din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Ploscuțeni a sectorului de drum județean DJ 252 , identificat în Cartea Funciară nr. 51164 Ploscuțeni”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 11/24.02.2025 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Dumitrești a sectorului de drum județean DJ 204 P de la Km 27+250 la Km 34+245, în vederea efectuării unor lucrări de modernizare”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Însusirea documentatiei cadastrale aferente imobilului “Teren si complex cladiri Crang Petresti” si actualizarea pozitiei nr. 260 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al judetului Vrancea

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, comuna Vulturu, sat Boțârlău, km. 16+550”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajarea Zonei de Agrement și Îmbunătățirea Infrastructurii de Acces în Stațiunea Soveja”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a D.J. 204 P, satele Tinoasa, Lăstuni, comuna Dumitrești, județul Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a D.J. 204 P, punctul Oncioiu, satul Dragosloveni, comuna Dumbrăveni”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 205M – punctul pârâul Humei, comuna Năruja, jud. Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

24.,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a D.J. 204 L, satele Cătăuți și Podurile, în comuna Chiojdeni, județul Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

25,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 204P, satele Gura Caliței, Cocoșari, Lacu lui Baban, Poienile, Dealu Lung, comuna Gura Caliței, județul Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 205J, punctul podul Florean și reparații pe sectorul Fitionești – Schitul Mușunoaiele, Comuna Fitionești, județul Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Focșani”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea în perioada 2021-2027”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

,,Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumurilor publice, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Dumbrăveni”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

30.,,Aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2026”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„Aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural Vrancea”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

32.”Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a veniturilor din arenda exprimată în natură şi a prețului mediu/tonă masă verde pentru anul 2026”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„Modificarea componenței comisiei de selecție și nominalizare în vederea desemnării administratorilor Societății Servicii Publice Vrancea SRL”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

“ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2025”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea