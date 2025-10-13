Consilierii județeni se întrunesc în ședință ordinară

De către

Miercuri, 15 octombrie, consilierii județeni se vor întruni în ședință ordinară. Pe ordinea de zi au fost adăugate șapte proiecte printre care și aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2025.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

„ Încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de parteneriat pentru constituirea ”Consorțiului pentru învățământ dual în Județul Vrancea”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„ Încheierea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„ Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui număr total de 102 arbori cu un volum brut total de 197,29 mc”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„Modificarea Statutului Societății SERVICII PUBLICE VRANCEA SRL”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„Actualizarea bugetului proiectului „Verde la educatie – microbuze electrice pentru elevi”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„Repartizarea sumei de 52,70 mii lei către Comuna Cotești pentru implementarea Programului pentru Școli al României, in anul școlar 2025-2026”

Inițiator : Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea

„ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2025”

Inițiator: Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea