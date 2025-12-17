Consiliul Județean Vrancea face tot ce este posibil și legal pentru deschiderea centurii de nord a municipiului Focșani – Autostrada A7

Consiliul Județean Vrancea face tot ce este posibil și legal pentru deschiderea...

Consiliul Județean Vrancea reafirmă faptul că tratează cu maximă responsabilitate, promptitudine și profesionalism toate investițiile de anvergură și de utilitate publică, care contribuie direct la dezvoltarea județului și la îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

În acest sens, Consiliul Județean Vrancea a transmis, într-un termen operativ, în 2 zile lucrătoare, un punct de vedere oficial ca urmare a solicitării formulate de Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, constructorul Autostrăzii A7 Buzău–Focșani, privind menținerea valabilității Certificatului de urbanism nr. 149/2020, document necesar realizării drumurilor colectoare (drumuri de legătură, adiacente și de exploatare) aferente centurii de nord a municipiului Focșani.

Acțiunea rapidă a Consiliului Județean Vrancea are ca obiectiv principal sprijinirea implementării fără întârzieri a proiectelor de infrastructură strategică, astfel încât lucrările la drumurile de legătură cu centura de nord a municipiului Focșani să poată fi realizate în cel mai scurt timp posibil. Aceste drumuri sunt esențiale pentru asigurarea accesului la proprietățile existente în zona culoarului autostrăzii și pentru evitarea izolării unor construcții deja edificate.

Drumurile colectoare vor realiza conexiunea cu nodurile rutiere către DN2 – E85 și DN2D, contribuind la fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și susținerea unei dezvoltări coerente a zonei.

Analiza de specialitate efectuată la nivelul instituției confirmă faptul că Certificatul de urbanism nr. 149/2020 își menține valabilitatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, având în vedere amploarea și importanța strategică a investiției.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a declarat:

„Autostrada A7 este un proiect strategic pentru dezvoltarea județului Vrancea și a întregii regiuni. Consiliul Județean Vrancea sprijină ferm implementarea acestui obiectiv și acționează cu responsabilitate și profesionalism ori de câte ori este vorba despre investiții majore de utilitate publică. Ne acordăm sprijinul instituțional pentru ca proiecte strategice, precum Autostrada A7 și drumurile de legătură cu centura de nord a municipiului Focșani, să fie realizate cât mai rapid. Prioritatea noastră este asigurarea clarității administrative, a sprijinului concret pentru constructori și a unor beneficii reale pentru comunitate. Voi face în continuare tot ceea ce ține de mine și legea îmi permite ca aceste proiecte să fie realizate într-un timp cat mai scurt, în condiții de siguranță și pentru a sprijini dezvoltarea”.

Consiliul Județean Vrancea își menține angajamentul ferm de a susține investițiile publice de amploare și de a colabora activ cu toți partenerii implicați, în vederea accelerării proiectelor de infrastructură care contribuie la dezvoltarea durabilă a județului Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea