Consiliul Județean Vrancea, prezent la Smart City Highlights 2025

În perioada 7-8 octombrie 2025, Consiliul Județean Vrancea a fost prezent la Universitatea Politehnică din București, la evenimentul „Smart City Highlights” – cea mai importantă platformă națională dedicată inovației și soluțiilor urbane inteligente.

Participarea noastră a avut ca scop promovarea potențialului județului Vrancea, prin:

prezentarea Vrancei montane și a tradițiilor locale,

promovarea turismului viticol,

prezentarea proiectului strategic „Campus profesional integrat liceal și universitar, județul Vrancea”,

degustarea de produse locale autentice – vinuri vrâncene (Beciul Domnesc, Crama Gîrboiu, Crama Pandora, Vingex, Crama de sub Tei, Carpatvin, Moșia Domnească), miere de la Vizantea Livezi și cașcaval afumat de la Negrilești (certificate ca produse montane), produse tradiționale de carmangerie (Aurora), oferind vizitatorilor o experiență a gustului autentic din Vrancea.

Un moment deosebit a fost reprezentat de implicarea elevilor pasionați de tehnologie din Focșani și Panciu, membri ai echipelor de robotică AiCitizens – Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani și CyberLIS76 – Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, care au susținut două workshop-uri tematice:

„Orașul inteligent în miniatură / UrbanX – Soluții inteligente pentru comunități mici”, prezentând idei inovatoare pentru dezvoltarea sustenabilă a localităților.

„Inteligența artificială pentru mai bine”, un proiect dedicat utilizării inteligenței artificiale în domenii precum reciclarea și protecția mediului.

AICI link workshop-uri integrale: https://www.youtube.com/watch?v=fCRFRD_4O8w

Prezența județului Vrancea la „Smart City Highlights” a consolidat parteneriatele dintre administrația publică, mediul academic și sectorul privat, deschizând noi oportunități de colaborare în domeniul inovației și dezvoltării sustenabile.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea