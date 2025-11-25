Consiliul Județean Vrancea sprijină investițiile majore din județ, prin avizarea și autorizarea lucrărilor de construcții

De către

Consiliul Județean Vrancea sprijină investițiile majore din județ, prin avizarea și autorizarea...

Reclama

În spatele fiecărui drum modernizat, a fiecărei rețele de utilități extinse sau a fiecărui obiectiv de investiții care prinde contur se află o echipă dedicată. La Consiliul Județean Vrancea desfășurăm zilnic o activitate esențială, adesea mai puțin vizibilă, dar absolut necesară pentru dezvoltarea județului: analiza, avizarea și autorizarea lucrărilor de investiții.

Prin emiterea documentațiilor tehnice necesare, Consiliul Județean facilitează modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea rețelelor de utilități și implementarea unor proiecte de importanță strategică pentru comunitățile locale.

Reclama

În acest an, până la această dată, au fost emise:

124 certificate de urbanism,

20 autorizații de construire,

31 avize ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), în principal pentru Planuri Urbanistice Zonale, inclusiv proiectul UMB – Campus industrial.

Aceste documente constituie baza legală și tehnică pentru proiecte de dezvoltare de amploare, menite să contribuie la modernizarea județului Vrancea.

Principalele categorii de investiții pentru care au fost elaborate documentațiile sunt:

Amenajarea de sensuri giratorii pe DN2–E85 și modernizarea DN 2N

• Înființarea rețelelor de alimentare cu gaze (Dumbrăveni–Bordești–Gura Caliței; Suraia–Biliești)

• Înființarea rețelelor de alimentare cu gaze (Dumbrăveni–Bordești–Gura Caliței; Suraia–Biliești) Construirea conductei de transport gaze Ghergheasa–Focșani

Reparații la conducta existentă de transport gaze naturale

Construirea de centrale eoliene (Gugești–Slobozia Ciorăști–Sihlea; Mărășești–Țifești–Garoafa–Vînători)

Modernizarea rețelei de energie electrică

• Lucrări de punere în siguranță pe drumuri județene (Dumitrești, Poiana Cristei – DJ 204P și DJ 205R) și modernizarea drumurilor județene

• Lucrări de punere în siguranță pe drumuri județene (Dumitrești, Poiana Cristei – DJ 204P și DJ 205R) și modernizarea drumurilor județene Modernizarea drumurilor de interes local

Modernizare sisteme de iluminat public

• Construirea de terenuri de sport

• Reabilitări tehnice și creșterea eficienței energetice a clădirilor

• Lucrări de colmatare și regularizare a albiilor râurilor

• Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă

• Construirea de terenuri de sport • Reabilitări tehnice și creșterea eficienței energetice a clădirilor • Lucrări de colmatare și regularizare a albiilor râurilor • Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă Construire stații fixe de telefonie mobilă

”Susținem toate aceste proiecte printr-o muncă de echipă susținută, bazată pe profesionalism și responsabilitate. Continuăm să lucrăm cu aceeași dedicare pentru a sprijini investițiile ce aduc dezvoltare, siguranță și confort pentru locuitorii județului. Consiliul Județean Vrancea își reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea infrastructurii județene printr-o activitate administrativă eficientă, profesionistă și orientată spre rezultate.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea