Continuă modernizarea rețelei de drumuri județene din Vrancea

Cei peste 12.000 de locuitori din comunele Suraia și Vulturu circulă pe șosele mai bune și mai sigure datorită investițiilor realizate de Consiliul Județean. Președintele Nicușor Halici a mers zilele acestea pe teren, pentru a urmări îndeaproape modul în care se derulează lucrările de modernizare pe DJ 204G, pe sectorul Vulturu (sat Boțârlău) – Suraia (4,5 km), care avansează în mod vizibil. În prezent se toarnă stratul de asfalt, iar în paralel se execută lucrări la trotuare și relocarea conductei de alimentare cu apă din comuna Suraia. Se lucrează în ritm susținut și la Podul de la Boțârlău, obiectiv prin care se realizează conexiunea DJ 204G cu DN 23 Focșani – Brăila. Podul este în etapa finală de execuție. Pe sectorul Rădulești – Biliești (2,3 km) este turnat stratul de uzură și se lucrează la sistematizarea rutieră (indicatoare și marcaje). DJ 204G este o axă rutieră strategică pentru mobilitatea județeană, conectând comunitățile din zona de luncă a Siretului la drumurile naționale și la municipiul Focșani. Valoarea investiției este de 33 milioane lei, cu finanțare prin PNI „Anghel Saligny”. De asemenea, zilele trecute a fost realizată recepția la finalizarea lucrărilor de modernizare pe DJ 204 D Suraia –Vulturu, Maluri – Maluri, pe o lungime de 9,5 km. Valoarea investiției este de 25 milioane lei, proiectul fiind finanțat prin PNI „Anghel Saligny”.

”Împreună cu echipa de la Consiliul Județean ne implicăm permanent pentru a dezvolta infrastructura județului și pentru a construi drumuri bune și sigure pentru vrânceni!”, a transmis Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

