Controale la firmele care vând material lemnos

În perioada 02-10 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Vidra au desfășurat activități specifice pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale, transportului și comercializării materialelor lemnoase, vizând verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul silviculturii.

În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate 23 de controale, dintre care 3 la depozite și instalații de prelucrare a materialelor lemnoase și 20 pe drumurile publice, fiind legitimate 25 de persoane. În urma verificărilor, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de 17.000 de lei. Totodată, a fost confiscată cantitatea de 84,57 metri cubi de material lemnos, în valoare de 12.253 de lei. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii vrânceni acționând permanent pentru protejarea fondului forestier și prevenirea activităților ilegale din acest domeniu.

Exemplu:

La data de 2 decembrie 2025, în comuna Nereju a fost identificată o cantitate de 78,12 metri cubi de material lemnos abandonată pe malul râului Zăbala, care nu a fost revendicată de niciun deținător, fiind ulterior predată în custodia Ocolului Silvic Zăbala.

Sursa:IPJ Vrancea