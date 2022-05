Copil de 4 ani mort pe masa de operații. Medicii susțin că nu au greșit cu nimic

Tragedie într-o familie din comuna Gura Caliței. Copilul lor, în vârstă de 4 ani, a murit pe masa de operații, la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani. Deși tragicul eveniment s-a petrecut vineri, abia astăzi, cu o zi înainte de înmormântare, medicii au ieșit să facă declarații public. Copilul a fost operat miercuri pentru o hernie inghinală dreaptă și externat joi, cu o stare generală bună. Spre seara însă, familia a ajuns din nou cu micuțul la spital pentru că acesta a început să se simtă rău iar operația se înroșise, susțin apropiați ai familie. Copilul a intrat din nou în operație abia vineri. Medicul chirurg Ludmila Munteanu susține că a respectat toate procedurile atât în timpul primei operații cât și în cea de-a doua. ”L-am văzut vineri dimineață la ora 9.00, avea un tegument violacee în zona inghinală, o echimoză, am gândit că este vorba despre o complicație postoperatorie hemoragică care necesita o nouă intervenție. A intrat primul în sala de operație cu aceeași echipă cu care am operat și prima dată și am observat că nu exista nici o sângerare activă. Am hotărât să verificăm și cavitatea intraperitoneală să vedem dacă există o altă cauză a durerilor abdominale și a stării generale alterate. Nu am găsit nimic, am început procedura de închidere și atunci copilul a intrat în stop cardiorespirator”, a declarat medicul chirurg Ludmila Munteanu. De asemenea, medicii susțin că au luat probe în timpul operației pentru a descoperi problema băiețelului. ”S-au respectat toate protocoalele în vigoare, totul s-a făcut așa cum a trebuit. Situația s-a deteriorat foarte brusc, a făcut stop cardiorespirator. Nu știm exact de ce s-a întâmplat, asta va stabili ancheta medico legală. Manevrele de resuscitare au durat două ore i jumătate însă nu a răspuns”, a declarat medicul anestezist Daniela Ciobanu. Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea a deschis un dosar în acest caz de moarte suspectă și în funcție de rezultatele necropsiei se vor lua măsurile legale. De asemenea și la nivelul spitalul a fost deschisă o anchetă internă. Până în acest moment familia nu a depus o plângere penală. Acesta este al doilea caz, în decurs de câteva zile când angajații spitalului sunt implicați în astfel de evenimente, după ce săptămâna trecută o femeie a decedat, plimbată fiind cu ambulanța mai multe de 9 ore, între spitalele din Focșani și Adjud.

