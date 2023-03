Copil rănit după ce un spray a fost aruncat în foc

Reclama

Un copil a ajuns la spital, cu mai multe arsuri pe corp. Se pare că acesta a fost rănit după ce, accidental, un membru al familiei a aruncat un spray în foc. ”Astăzi la ora 13.50 SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un copil de un an conștient cu arsură termică în localitatea Șerbănești. La solicitare se deplasează un echipaj Saj de urgență tip B 2 cu asistent medical și preia un băiețel de 1 an conștient cu arsură termică în regiunea feței și a membrelor superioare produsă prin explozia unui spray. Copilul este preluat monitorizat și transportat la spitalul Adjud de unde este redirecționat cu același echipaj Saj la Spitalul Județean Focșani Unitatea de Primiri Urgențe”, anunță reprezentanții SAJ Vrancea. Copilul a rămas internat sub supraveghere medicală.

