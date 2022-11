Culmea nesimțirii! La volan, băut și fără permis, depistat de 2 ori într-o zi

Reclama

Un bărbat din comuna Sihlea a fost arestat pentru 30 de zile după ce a fost prins de polițiști băut și fără permis, la volanul unui autoturism. Chiar de 2 ori în aceeași zi. ”Duminică, 20 noiembrie a.c., ora 17:30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești au depistat un bărbat, de 23 ani, din comuna Sihlea, în timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din Sihlea, fără a poseda permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, în urma testării alcoolscopice, aparatul a indicat un rezultat de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Militar Focșani, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ulterior, la ora 21:15, polițiștii Secției 2 poliție Rurală Gugești l-au depistat din nou în trafic, în timp ce conducea același autoturism pe Drumul Județean 202 E, din satul Sihlea. De această dată, aparatul etilotest a indicat un rezultat de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un nou dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. În cursul nopții, la ora 03:44, polițiștii l-au reținut pentru 24 ore, pe bază de ordonanță și l-au introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Vrancea”, au transmis oamenii legii. Bărbatul a fost prezentat instanței și pe numele său a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile.

