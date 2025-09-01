Cum sa spui adio varfurilor despicate cu ajutorul produselor Davines

Varfurile despicate sunt una dintre cele mai comune probleme cu care se confrunta parul, indiferent de tip sau textura. Fie ca ai par fin, gros, cret sau drept, firele deteriorate pot aparea atunci cand parul este supus agresiunilor zilnice: caldura excesiva, vopsiri repetate, lipsa de hidratare sau factori externi precum poluarea.

Dar vestea bună este că există soluții. Brandul italian Davines, recunoscut pentru abordarea sa sustenabilă și formulele profesionale, oferă produse și ritualuri special concepute pentru a preveni și repara vârfurile despicate; descoperă mai multe aici.

Inainte de a gasi solutia potrivita, este important sa intelegem cauza. Varfurile despicate apar atunci cand stratul protector al firului de par (cuticula) se deterioreaza. Fara aceasta bariera, fibra capilara se desface si parul capata un aspect tern, fragil.

Factori principali:

Utilizarea excesiva a placii, feonului sau ondulatorului.

Vopsiri si decolorari frecvente.

Lipsa de hidratare si hranire.

Expunerea la soare si poluare.

Tunsori rare – parul lung este mai predispus la rupere.

Rutina Davines pentru varfuri despicate:

Curatare delicata – samponul potrivit

Pentru a preveni agravarea deteriorarii, este esentiala o curatare blanda, fara sulfati agresivi.

Davines NOUNOU Shampoo – ideal pentru parul deteriorat de procese chimice, hraneste intens si reda elasticitatea.

Davines MELU Shampoo – creat special pentru parul lung si fragil, previne ruperea si ofera rezistenta.

Hidratare profunda – balsamuri si masti

Un pas indispensabil pentru refacerea fibrei capilare este hidratarea.

Davines NOUNOU Conditioner – repara structura interna si lasa parul suplu.

Davines The Renaissance Circle Mask – o masca de urgenta pentru par extrem de deteriorat.

„Folosesc Renaissance Circle in salon atunci cand parul clientelor este vizibil slabit si tern. Rezultatele se vad imediat – parul devine mai neted si mai stralucitor.” – Ana M., hairstylist.

Protectie si reparare – leave-in si uleiuri

Varfurile despicate au nevoie de protectie zilnica.

Davines OI Oil – ulei iconic care netezeste instant, adauga stralucire si protejeaza impotriva factorilor externi.

Davines OI All In One Milk – spray leave-in multifunctional, cu rol de hidratare, protectie termica si descalcire.

Davines MELU Hair Shield – scut termic indispensabil pentru a preveni deteriorarea suplimentara.

„Cea mai buna strategie este prevenirea. Recomand mereu OI Oil pentru varfuri – hidrateaza, netezeste si ofera un finish luxos.” – Vlad P., hairstylist trainer international.

Tunsori regulate

Oricat de bune ar fi produsele, varfurile deja despicate nu se pot lipi la loc. De aceea, specialistii recomanda tunderea regulata a varfurilor, la fiecare 6–8 saptamani. Produsele Davines ajuta insa sa previi ruperea si sa pastrezi parul sanatos intre doua tunsori.

Stilistii recomanda:

Rutina personalizata – alege produse Davines in functie de tipul tau de par si nivelul de deteriorare.

Protectie termica obligatorie – nu folosi placa sau feonul fara un spray protector.

Tratamente in salon – mastile profesionale Davines aplicate de hairstylist au efecte vizibile imediat.

Varfurile despicate nu mai trebuie sa fie o problema fara solutie. Cu ajutorul unei rutine de ingrijire complete, care include produse premium precum cele de la Davines, parul poate redeveni neted, stralucitor si plin de vitalitate. Alegerea corecta a samponului, balsamului si tratamentelor leave-in, impreuna cu vizitele regulate la salon, reprezinta reteta sigura pentru a avea un par sanatos si lipsit de varfuri despicate.