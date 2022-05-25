Cursuri de muzică și pictură pe perioada verii
𝑺̗𝒄𝒐𝒂𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒓𝒂̆ 𝒅𝒆 𝑨𝒓𝒕𝒂̆ 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒆𝒂𝒛𝒂̆ 𝒊̂𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒆𝒓𝒊 𝒊̂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕̗𝒂̆ 𝒔̗𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒂̆, 𝒊̂𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒖𝒍 4 𝒊𝒖𝒍𝒊𝒆 – 30 𝒂𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕 2022. 𝑻𝒂𝒙𝒂 𝒍𝒖𝒏𝒂𝒓𝒂̆/𝒅𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂̆ 𝒆𝒔𝒕𝒆 100 𝒍𝒆𝒊. 𝑭𝒊𝒔̗𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒊̂𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒂𝒛𝒂̆ 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒊𝒖𝒍 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑽𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒂, 𝒔𝒕𝒓. 𝑴𝒊𝒕𝒓𝒐𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕 𝑽𝒂𝒓𝒍𝒂𝒂𝒎, 𝒏𝒓. 48 𝒃𝒊𝒔, 𝒍𝒖𝒏𝒊-𝒗𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊, 𝒊̂𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒖𝒍 𝒐𝒓𝒂𝒓 08.00 – 16.00.
𝑫𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒆 𝒇𝒂𝒄 𝒊̂𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒆𝒓𝒊, 𝒔𝒖𝒏𝒕: 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒊𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂̆, 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏 𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓, 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒐-𝑴𝒖𝒛𝒊𝒄𝒂̆ 𝒖𝒔̗𝒐𝒂𝒓𝒂̆, 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑪𝒉𝒊𝒕𝒂𝒓𝒂̆, 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒊𝒂𝒏, 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑨𝒄𝒐𝒓𝒅𝒆𝒐𝒏 𝒔̗𝒊 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒂 𝑨𝒓𝒕𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒖𝒍𝒖𝒊. 𝑶𝒓𝒂𝒓𝒖𝒍 𝒗𝒂 𝒇𝒊 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕 𝒊̂𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕̗𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒎𝒂̆𝒓𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒏𝒕̗𝒊 𝒊̂𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒔̗𝒊. Informații suplimentare: Centrul Cultural Vrancea – tel. 0237.210213.
Sursa: Centrul Cultural Vrancea
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