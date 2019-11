Dan Barna: “Educația trebuie să fie finanțată corespunzător. Nu vom putea deveni niciodată o națiune cu adevărat civilizată și prosperă fără educație”

Dan Barna: “Educația trebuie să fie finanțată corespunzător. Nu vom putea deveni niciodată o națiune cu adevărat civilizată și prosperă fără educație”

Candidatul din partea Alianței USR PLUS la Președinția României își dorește o națiune educată, prosperă și civilizată. Prin subfinanțarea acestui sector, Educația, nu se poate întâmpla acest lucru. Trebuie asigurat un buget care să asigure reducerea disparităților de acces și calitate a educației, nu să le adâncească. Alocarea a 6% din PIB, de atâția ani promisă, trebuie să fie garantată de orice Guvern. Dacă în perioada interbelică, oamenii de stat de atunci au înțeles că fără educație nu se poate, nici cei care există acum nu ar trebui să uite că Educația trebuie să fie urgență națională. Mai ales în condițiile în care avem încă școli fără grup sanitar, fără curent electric, iar 40.000 de copii nu au călcat pragul școlii: ”Unul dintre motivele pentru care propun extinderea atribuțiilor Președintelui astfel încât acesta să aibă un cuvânt mult mai greu de spus în alcătuirea bugetului de stat este tocmai dorința de a asigura o finanțare corectă pentru învățământ. Voi întoarce în Parlament orice proiect de lege a bugetului care nu asigură suficient de mulți bani pentru Educație sau mecanisme prin care finanțarea per elev nu reduce disparitățile de acces și calitate a educației, nu să le adâncească, așa cum se întâmplă în prezent”, transmite candidatul Alianței USR PLUS, Dan Barna, la alegerile prezidențiale. Pentru reușita reformei în Educație este important ca, în turul doi, electoratul să aibă șansa de a vota un președinte de centru-dreapta, respectiv de dreapta, fără PSD. Viitorul președinte să poată să încurajeze elaborarea strategiilor, dezbaterile, consultările publice, astfel încât să se asigure o educație de calitate. Tinerii noștri să aibă dreptul la educație în propria țară.

Dan Barna propune patru direcții principale de promovare a Educației:

6% din PIB pentru Educație: ” De aproape 10 ani, Legea Educației prevede obligativitatea alocării a 6% din PIB pentru învățământ, dar niciun guvern nu a respectat până acum această prevedere.”

Continuarea măsurilor de stimulare a accesului și participării în educație pentru toți copiii și tinerii și introducerea unor măsuri concrete care să crească calitatea educației: "România are nevoie în continuare de măsuri remediale care să crească accesul și participarea școlară a copiilor și tinerilor din toate mediile de la creșă și până la universitate sau învățământul profesional. Dar avem și o nevoie acută de calitate în educație la toate nivelurile".

Descentralizarea și depolitizarea educației prin transferul puterii de decizie către școli, la nivelul elevilor, părinților și profesorilor: " Parteneriatul între școală, familie și comunitate este esențial pentru o educație de calitate a copiilor noștri. Educația începe devreme, în familie, iar copiii au nevoie de modele pe care să le poată urma. Inspectoratele școlare sunt instituții retrograde; avem nevoie de o reformă substanțială a sistemului astfel, cu instituții care să reprezinte garanția calității actului de educație".

O școală mai sigură și mai sănătoasă pentru copii: "Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței la incendiu și cutremur este o măsură urgentă pe care o voi susține cu tărie. Educația pentru sănătate trebuie să fie o prioritate în școlile din România pe parcursul anilor de învățământ primar și gimnazial".

Votați fără PSD în turul doi. Alianța USR-PLUS garantează pentru o Românie a decenței și prosperității

Mai sunt patru zile până la vot, până când România poate avea un tur doi fără PSD. Un pas până la o Românie a bunăstării. ”Alianța USR PLUS a obținut un rezultat exceptional la europarlamentare, vom obține un rezultat asemănător la prezidențiale și apoi la locale și parlamentare. Candidatura mea e parte din acest plan, iar Alianța USR-PLUS garantează pentru o Românie a decenței și prosperității. Vechiul sistem politic a adus România în umilitoarea situație în care aproape nimeni nu îi mai oferă respectul cuvenit”, transmite Dan Barna electoratului.

Hai la vot, fii parte din schimbarea istorică! Fiecare dintre noi are dreptul de a fi fericit în România! Votăm Dan Barna pentru un tur doi fără PSD! Votăm Dan Barna Președinte! www.danbarnapresedinte.ro

Material publicat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda Partidului Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”). Cod mandatar financiar: 31190011

