Dan Barna: ”Ieșiți la vot pentru ca România să aibă un tur 2 fără PSD. Cu o prezență mare putem scăpa de PSD și Viorica Dăncilă”

Mai sunt 3 zile până pe 10 noiembrie 2019, ziua în care românii au șansa să voteze un candidat la Președinția României care poate scăpa România de PSD. Dan Barna este cel care poate asigura această schimbare pentru România. Schimbarea prin votul pentru Alianța USR PLUS. Dan Barna îndeamnă românii să iasă masiv la vot, pentru că doar votând putem, fiecare dintre noi, să devenim responsabili și implicați. După alegerile europarlamentare, când peste 2 milioane de români au acordat încredere Alianței USR PLUS, acum este timpul confirmării președintelui. Urmează alte două runde, în anul 2020, la alegerile locale și parlamentare, când din nou trebuie să ne manifestăm dorința, prin vot, de a scăpa România de domnia obedienței, politizării și incompetenței. Garanția schimbării, mai ales acum după ce am scăpat de PSD de la guvernarea țării, este să ieșim masim la vot. “Am scăpat de PSD de la guvernarea țării, următorul pas este un tur 2 fără PSD. Pentru că spiritul lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot și se numește Viorica Dăncilă. Mesajul meu este foarte clar, ieșiți la vot, luați-vă prietenii și vecinii și mergeți la vot. Cu o prezență mare putem scăpa de PSD și Viorica Dăncilă. Este un partid care timp de 30 de ani a alungat 5 milioane de români din țară. Schimbarea României înseamnă Alianța USR PLUS”, transmite Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la alegerile prezidențiale.

Dan Barna invită contracandidații la dezbatere

Aflat în turneu electoral la Constanța, Dan Barna a reiterat invitația la dezbatere pentru contracandidații săi, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. De asemenea, Dan Barna a declarat că vineri va organiza o dezbatere cu cetățenii. “Profit de această declarație pentru a-i chema la dezbateri și pe Președintele Klaus Iohannis și pe premierul demis Viorica Dăncilă la dezbateri. Am spus, și o repet, voi participa la orice dezbatere, indiferent de format, indiferent de câți candidați vor fi, dacă unul dintre cei doi menționați, cu șanse reale la Președinția României vor participa. Eu cred că aceste dezbateri trebuie să fie despre viitorul României și nu doar exerciții de retorică. Dacă nu vor exista dezbateri, vineri voi face o dezbatere de două ore și jumătate cu cetățenii României. Va fi o dezbatere online, pe Facebook, la care oricine este binevenit să pună întrebări și să discutăm”, a conchis Dan Barna.

Cinci motive să votezi pentru Dan Barna

România are mare nevoie de un președinte „full-time”. Adică de un președinte non-stop, care nu dispare și nu tace atunci când trebuie să ia decizii. Dan Barna va fi un astfel de președinte. Are voința să se bată pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru societate, așa cum a făcut-o la Fără Penali în Funcții Publice. Este un om nou în politică, are alte modele si altă mentalitate decât politicienii de până acum. Cu Dan Barna președinte, Alianța USR PLUS va avea toate șansele să formeze viitorul guvern, care va fi condus de Dacian Cioloș. Dan Barna președinte este cea mai bună garanție că lucrurile pentru care noi am ieșit în stradă pot deveni realitate. E vorba de independența justiției, transparență în cheltuirea banului public, reforma administrației publice, finalizarea autostrazilor, Fără Penali în Funcții Publice, spitale curate și școli mai bune.

Veniți la vot la fel ca în 26 în mai pentru desprinderea de un trecut plin de durere și umilință. Veniți la vot pe 10 noiembrie pentru a fi parte din schimbarea istorică! Avem dreptul de a fi fericiți în România! Votăm Dan Barna pentru un tur doi fără PSD! Votăm Dan Barna Președinte! www.danbarnapresedinte.ro

Material publicat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda Partidului Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”). Cod mandatar financiar: 31190011

