De la Washington la Vrancea: experții nr. 1 în AI și data center analizează investiții majore în județ

De la Washington la Vrancea: experții nr. 1 în AI și data...

Vrancea intră pe harta tehnologiei globale! La invitația președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, o delegație de experți de top la nivel global ai IDCA – International Data Center Authority, cea mai influentă organizație mondială în infrastructuri digitale, data center și inteligență artificială, cu sediul în Washington D.C. (SUA), a ajuns astăzi în județ pentru a evalua potențialul unor investiții strategice.

Delegația uneia dintre cele mai importante organizații din lume în domeniul infrastructurilor digitale și inteligenței artificiale a reunit experți internaționali cu influență directă în dezvoltarea standardelor globale de digitalizare, cu colaborarea experților membri ai giganților în tehnologie precum Microsoft, Google, Amazon, LinkedIn, Apple sau Bloomberg, și cu experiență strategică în transformare digitală, investiții și guvernanță tehnologică:

Mehdi Paryavi – fondator, președinte și CEO al International Data Center Authority (IDCA), lider mondial în economia digitală și infrastructura centrelor de date. Este consilier global pentru infrastructură digitală pentru organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite și Guvernul SUA.

– fondator, președinte și CEO al International Data Center Authority (IDCA), lider mondial în economia digitală și infrastructura centrelor de date. Este consilier global pentru infrastructură digitală pentru organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite și Guvernul SUA. Roger Strukhoff – director de cercetare al IDCA, responsabil de coordonarea analizelor globale privind gradul de pregătire digitală, maturitatea infrastructurii și tendințele tehnologice trans-sectoriale. Expert global în IT și cloud, cu o experiență de peste 30 de ani.

– director de cercetare al IDCA, responsabil de coordonarea analizelor globale privind gradul de pregătire digitală, maturitatea infrastructurii și tendințele tehnologice trans-sectoriale. Expert global în IT și cloud, cu o experiență de peste 30 de ani. Solomon Edun – director pentru Europa și Africa în cadrul IDCA, coordonator al parteneriatelor strategice transcontinentale.

– director pentru Europa și Africa în cadrul IDCA, coordonator al parteneriatelor strategice transcontinentale. Moncef Heddad – șeful global pentru investiții strategice la IDCA, cu expertiză financiară de nivel înalt. A ocupat poziții importante pe Wall Street și în hub-uri financiare asiatice, fiind fost bancher de investiții în cadrul unor instituții de top precum J.P. Morgan și Lehman Brothers.

– șeful global pentru investiții strategice la IDCA, cu expertiză financiară de nivel înalt. A ocupat poziții importante pe Wall Street și în hub-uri financiare asiatice, fiind fost bancher de investiții în cadrul unor instituții de top precum J.P. Morgan și Lehman Brothers. Dr. Simona Marinescu – înalt oficial ONU și membru al Consiliului Global IDCA, cu expertiză în politici economice și dezvoltare. Are o vastă experiență în dezvoltare economică internațională, atât guvernamentală, cât și academică, a condus proiecte ONU și a implementat strategii naționale de dezvoltare digitală, socială și economică, coordonând echipe multinaționale în centre precum Istanbul, New York și regiunea Pacific.

Întâlnirea – posibilă prin implicarea dr. Simona Marinescu – a marcat începutul unui dialog aplicat privind dezvoltarea unui ecosistem tehnologic în Vrancea, conectat la rețelele globale de inovație.

Președintele Nicușor Halici a prezentat delegației potențialul și resursele județului Vrancea, precum și proiectele strategice aflate în derulare:

campusul universitar dedicat formării tinerilor în domenii de viitor;

Parcul Industrial al județului, cu terenuri pregătite pentru investiții;

zone destinate parcurilor fotovoltaice și proiectelor energetice moderne;

resursele umane calificate și poziționarea strategică a județului.

„Am adus în Vrancea cea mai mare organizație din lume în tehnologii de vârf și infrastructură digitală. Le-am prezentat resursele și oportunitățile județului și vom continua demersurile pentru construcția unor proiecte majore aici. Vrancea, aflată într-o zonă strategică foarte bună, are un potențial extraordinar, încă neexploatat la adevărata capacitate. Lucrăm pentru a atrage investiții majore și pentru a crea un viitor digital. Nu ne oprim la această discuție – suntem în contact și cu alți investitori din SUA”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Vizita delegației din Statele Unite ale Americii deschide un nou capitol pentru dezvoltarea județului, prin conectarea Vrancei la ecosistemele globale de tehnologie, inovație și investiții strategice.

Lucrăm pentru dezvoltare. Construim viitorul!

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea