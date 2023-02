Deputat Ion Ștefan: A7 prinde viteză!

Reclama

A 7 trebuie să se concretizeze, de la un capăt la altul. Moldova are nevoie de autostradă de la sud la nord, iar pentru acest lucru am ținut să particip astăzi, la Ministerul Transporturilor, la semnarea contractelor de execuție a lucrărilor pentru cele 3 loturi din tronsonul A 7 între Bacău și Pașcani. Contractele au fost adjudecate de Asocierea SC SA & PE CONSTRUCT SRL – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L., care are termen 30 de luni pentru construcție.

Sper să fie de foarte bun augur că un constructor român, Dorinel Umbrărescu, se va ocupa de cel mai mare proiect de infrastructură rutieră pentru regiunea istorică a Moldovei. Am văzut cu toții că șantierele UMB nu s-au oprit nici pe zăpadă sau ger.

De acum, A 7 va prinde viteză și sunt convins că se va lucra în forță astfel încât banii europeni din PNRR vor ajuta regiunea Moldovei să se unească printr-o șosea de mare viteză cu Muntenia până în 2026. Dacă statul român va fi un partener corect al firmelor constructoare, vom avea șansa de a parcurge drumul București-Focșani, pe A 7, chiar și mai devreme de acest termen.

Mult a fost, puțin a mai rămas!

