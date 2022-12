Deputat Ion Ștefan: Aderarea României la Schengen este un drept al cetățenilor români

Reclama

Aderarea României la Schengen este un drept al cetățenilor români, nu vreun favor făcut de unii sau alții, după ce se întorc cu agenda scrisă la Moscova de teroristul Europei, criminalul de copii din invazia Ucrainei, Putin.

Îi îndemn pe toți românii interesați de parcursul european al țării noastre să își facă timp și să ii explice cancelarului de la Viena, via Kremlin, Karl Nehammer , pe rețelele de socializare, cam ce principii avem noi, est-europenii și cam care ar fi motivele pentru care România și Bulgaria merită să adere la spațiul Schengen.

Noi, spre deosebire de alții, am făcut trasee pentru cerealele din Ucraina, am luat în case familii alungate de Putin și bombele lui din Ucraina și am asigurat trasee sigure pentru tranzitul de armament pentru ca lupta pentru democrație să fie câștigată pentru Viena și pentru toată Europa, în Ucraina!

Deputat Ion Ștefan – Forța Dreptei

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp



Similare