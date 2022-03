Deputat Ion Ștefan: Coaliția la guvernare dă dreptate unei propuneri inițiată de Forța Dreptei!

Coaliția la guvernare dă dreptate unei propuneri inițiată de Forța Dreptei! Este vorba despre propunerea legislativă depusă de Forța Dreptei prin care am cerut reducerea cu 50% a accizei la carburant și pe care am văzut că marți au luat-o în calcul la ședința coaliției. Propunerea pe care am făcut-o în calitate de deputat Forța Dreptei și pe care o susțin și colegii mei, a fost ”îmbrățișată” de partidele la guvernare, în al 12-lea ceas, în încercarea ca prețurile la combustibil să fie reduse la un nivel suportabil pentru toți consumatorii.

Acum, depinde de distribuitorii de carburant să aplice această măsură. De asemenea, noi, cei de la Forța Dreptei, propunem și ca TVA la benzina fără plumb și la motorină să scadă de la de la 19 la 5%.

Cum în acest subiect Guvernul PSD-PNL s-a dovedit un bun ”învățăcel”, poate va ajunge să aplice în totalitate această inițiativă depusă la Parlament de grupul de parlamentari Forța Dreptei.

Deputat Ion Ștefan

