Deputat Ion Ștefan: Conducătorii județului să își facă bagajul!

Am mai spus în postări anterioare, turismul rural din județul nostru are un potențial extraordinar însă acesta nu poate fi atins decât prin investiții în mai multe domenii de activitate. În multe localități, tot ce vedem este o poleială, fără fundamente solide. Excepție pare a face investiția pe care am susținut-o, în calitate de ministru al lucrărilor publice și dezvoltării în Cabinetul liberal condus de premierul Ludovic Orban, stațiunea balneo de la Vizantea Livezi. Sper ca autoritățile atât de delăsătoare ale județului Vrancea să se implice pentru a face ca proiectul de la Vizantea să readucă în atenția românilor proprietățile curative ale apelor miraculoase din comuna vrânceană, care pe vremuri tratau pacienți din întreaga Europă.

Nu aceleași cuvinte le pot adresa despre cândva Perla Vrancei, stațiunea Soveja, uitată în degradare.

Sper doar că odată cu refacerea drumului dintre Soveja și Lepșa, Coașa, să se impulsioneze și investițiile în turismul sătesc din zona de munte a județului.

De asemenea, atrag atenția că mai avem câteva zile până la începutul calendaristic al toamnei, sezon în care podgoriile Vrancei pur și simplu se umplu de ”aur”! Va începe culesul viilor, moment în care iarăși ne dăm seama pe ce comoară stăm, dar căreia nu binevoim să îi facem drumuri astfel încât turiștii să ajungă pe la Cotești, Dumbrăveni, Panciu sau chiar la Jariștea. Bine că vom avea iar un sforăitor Festival Bachus care nu va aduce aici decât o mână de cunoscători în ale viei și vinului, iar pe turiști îi vom pierde prin Bulgaria, Italia sau chiar prin Moldova vecină.

Deputat Ion Ștefan – Forța Dreptei Vrancea