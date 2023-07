Deputat Ion Ștefan: Fără pensii speciale pentru parlamentari!

Reclama

Am votat pentru eliminarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori luni, 26 iunie, așa cum am votat și în ianuarie 2020. Și atunci, și acum, am spus din start că politicienii care vin în Parlamentul României nu trebuie să primească astfel de ”recompense”, iar ”meseria” de parlamentar trebuie asumată. Parlamentarii nu sunt mai presus de românii care lucrează în mediul public sau privat și care nu beneficiază de astfel de artificii la pensii. Parlamentarii, ca de altfel toți românii, trebuie să primească pe cât au muncit și pe cât au cotizat, pe principiul contributivității. Nicio categorie socială din România nu are nevoie de tratament special, cu atât mai mult politicianul care nu trebuie ”îmbuibat” cu o pensie specială.

Totuși, nu pot să nu remarc un aspect important legat de votul dat ieri, la Cameră, pe tăierea pensiilor speciale pentru parlamentari. Cred că decizia de tăiere a pensiilor speciale luată în Parlament nu va fi pusă în aplicare, așa cum nu s-a pus în practică nici în 2020, pentru că la Curtea Constituțională se vor găsi excepții. Juriștii din toate partidele o știu! O știu bine și pesediștii. Cred că tot hei-rup-ul pesedist de luni a fost numai de fațadă, pentru a mai arunca praf în ochii românilor. Pe principiul: noi am vrut, dar Curtea Constituțională ne bagă pensiile speciale cu forța în buzunar. Noi suntem buni, dar răii ăia ne obligă să încasăm pe cât nu am muncit!

Cred că PSD trebuie să se înceteze, măcar acum, cu demagogia și chiar să facă o reformă sustenabilă a pensiilor. Nicio categorie de români nu are nevoie de tratament preferențial, cu atât mai mult parlamentarii care beneficiază de venituri cu mult peste media salariaților din România.

Deputat Ion Ștefan

