Deputat Ion Ștefan: Guvernanții nu vor modernizarea taberelor școlare

Vara aceasta se apropie de final și nici în acest sezon al vacanțelor nu am avut niciun grup de elevi care să vină la taberele din Vrancea. De ce? Pentru că atât Tabăra Gălăciuc cât și cea de la Cotești sunt lăsate în paragină sau, așa cum le place autorităților locale ignorante să spună, ”în conservare”. Astăzi am fost la Cotești, în zona taberei, doar ca să plec de acolo un un gust amar. De luni de zile cer oficial atât miniștrilor de la București cât și prefectului de Vrancea, toți de la PSD, să ia problema în mâini și să deblocheze proiectul de modernizare și extindere a Taberei Gălăciuc, de la Tulnici, pentru care, când am fost ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, am lăsat într-un stadiu avansat, un proiect la Compania Națională de Investiții. De la doamna Firea nu am primit niciun răspuns, cam atât de tare i-a păsat de taberele lăsate într-un vid legislativ. Bine că a plecat acasă! Dar, domnule prefect Halici, câte veri să mai treacă până când copiii din Vrancea să se poată bucura de un sejur alături de prieteni și colegi în taberele din județ? Chiar nu își permit toți părinții să îi trimită pe cei mici prin tabere în nordul Moldovei sau la mare. Nu mai spun de locații din străinătate! Haideți, că aveți premier PSD, miniștri în Guvernul penele-pesede, arătați că vă pasă de generațiile tinere și de patrimoniul județului Vrancea și cereți deblocarea aceasta absurdă a proiectelor de reparații la tabere. Asta cât mai avem ce repara și cât nu este prea târziu. Nu vreau să cred în teoriile conspirației cu boom-uri imobiliare pregătite pentru zonele pitorești unde acum sunt aceste tabere, dar parcă indiferența guvernanților pesede către această concluzie ar duce. Domnule prefect Halici, faceți ceva pentru copiii din Vrancea! Ieșiți din concediu și haideți la treabă!