Deputat Ion Ștefan: Guvernul PSD-PNL a abandonat de tot Moldova!

Precizări referitoare la finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse în a doua sesiune a apelului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale” de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Anunțul de săptămâna trecută arată că au fost desemnate câștigătoare 15 proiecte, prin care vor fi conectate la gaze 45 de localități, în special din zona Ardealului.

Constat cu stupoare că Guvernul PSD-PNL a abandonat de tot Moldova, mai ales că din această regiune istorică nu a fost selectat decât un singur proiect pentru județul Suceava. Mai mult, nu am văzut niciun oficial de la București care să explice situația și nici vreun parlamentar PSD de Vrancea care să solicite explicații de la liderii lor guvernamentali. În plus, văd că primarul de la Focșani, agitat de războiul intern pentru șefia PSD Vrancea, mă acuză că am pus primarii la cheltuieli. Deci, în logica primarului PSD, vina aparține celui care a anunțat primarii de această posibilitate de investiții și, în niciun caz, a Guvernului din care PSD face parte acum și la care, dacă într-adevăr îi păsa de primarii pe care acum îi plânge, Cristi Misăilă ar fi putut merge să ceară sprijin pentru Vrancea. Însă, acesta nu are trecere la șefii lui politici din cauza legăturilor pe care primarul de la Focșani le are, personal și profesional, cu anturajul fostului baron de Vrancea, Marian Oprișan. Îi reamintesc acestuia că ar fi fost utilă această zbatere a sa, chiar dacă numai din condei, pentru a cere sprijin și pentru proiectul pe care municipalitatea îl are pentru conectarea la gaze a cartierului Mândrești!

În calitate de ministru în Guvernul liberal condus de Ludovic Orban, în februarie 2020, am extins posibilitatea de finanțare prin POIM a rețelelor noi de gaze naturale, prin aprobarea unei ordonanțe de urgență. Să fiu acum găsit țap ispășitor pentru o neputință a Guvernului PSD-PNL arată câtă intrare au liderii pesede de Vrancea la București. Sunteți la guvernare, domnilor! Zbateți-vă pentru Vrancea, pentru Moldova!