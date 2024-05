Deputat Ion Ștefan: Legea primei de comercializare blocată de comasați

Reclama

Fermierii vrânceni și cei români sunt batjocoriți de guvernarea PSD-PNL și ignorați total de premierul Marcel Ciolacu, cel care pozează în mare consumator de produse autohtone. Dar care, după cum vede o țară întreagă, blochează de ani de zile o lege prin care agricultorii, fermierii și producătorii locali pot primi sprijin pentru a aduce rodul muncii lor la tarabele din piețe sau la procesatori. Deși în 2020, ca parlamentar de Vrancea am lăsat o lege perfect valabilă, aceasta a fost amânată de la an la an de pesediști, prin deciziile aberante ale unor miniștri și ale unui premier total deconectați de la realitatea mediului rural din România. Este de neacceptat!

Este vorba despre Legea nr. 236 din 5 noiembrie 2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020. Legea primei de comercializare prevede acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură, de către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali, după caz. Prima se acordă pentru stimularea vânzării produselor autohtone, în care categorie intră legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură și hamei.

Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare. Această valoare nu poate depăși 20.000 euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar.

Acești bani erau prevăzuți de lege a fi plătiți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un minister care deși ar trebui să țină cu fermierii și cu cei care pun mâncare pe mesele românilor și ale europenilor, este absent total din această discuție.

Legea inițiată de mine ca deputat de Vrancea, după discuții și consultări cu agricultori din Vrancea și din țară, ar fi trebuit să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2022, dar a fost amânată prin ordonanța trenuleț dată de pesediști și peneliști pe 30 decembrie 2020.

Pe această cale, solicit premierului României să își întoarcă obrazul către agricultori și să deblocheze această lege extrem de importantă deopotrivă pentru fermieri, ca producători, dar și pentru noi, ca și consumatori ai produselor obține pe ogoarele și în fermele din întreaga țară.

În acest sector atât de încercat trebuie lăsate la o parte orgoliile politice și aplicate legi care să ajute. Eu, ca parlamentar, am creat cadrul legal, bani sunt la bugetul țării, trebuie doar oprită risipa, iar fondurile direcționate către cei care au nevoie.

Deputat Ion Ștefan – Forța Dreptei

