Deputat Ion Ștefan: Voi sprijini Spitalul Vidra să implementeze programe de reabilitare și modernizare

Comunitățile rurale din Vrancea au nevoie ca autoritățile locale să conlucreze cu cele județene și centrale pentru a reuși să implementeze proiecte de dezvoltare. Am fost în această dimineață la Vidra, unde am avut două întâlniri cu reprezentanții Spitalului, ai unităților de învățământ și cu edilul localității pentru a stabili un calendar al unor proiecte urgente destinate comunității. Spitalul din Vidra, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, are nevoie de investiții urgente, atât în infrastructură, cât și în modernizare echipamente sanitare pentru a reuși să țină specialiștii în mijlocul comunității, cadre medicale care se îngrijesc de sănătatea vrâncenilor din zona de munte. Banii europeni sunt o variantă de lucru și îmi ofer sprijinul ca parlamentar pentru ca unitatea să implementeze programe de reabilitare și modernizare.

O oportunitate imensă o reprezintă pentru Spitalul Vidra și investiția pe care am susținut-o în calitate de ministru al lucrărilor publice în Guvernul liberal Ludovic Orban, cea care acum prinde viață în construcția stațiunii balneo de la Vizantea-Livezi. În momentul în care stațiunea va deveni realitate, automat este nevoie ca Spitalul din Vidra să se modernizeze pentru a putea oferi servicii medicale complexe celor care vin la Vizantea la tratament balneo și care ar putea avea nevoie și de altfel de intervenții și proceduri.

De asemenea, îi asigur pe vidreni de tot sprijinul meu în calitate de parlamentar Forța Dreptei Vrancea pentru ca liceul din comună să ajungă să aibă, pe viitor, o sală de sport modernă care să deservească sutelor de elevi care frecventează unitatea de învățământ.

Am demonstrat ca ministru și ca deputat că mă preocup pentru ca Vrancea să beneficieze de investiții, asta voi face și pe mai departe cu mai multă forță și determinare!

