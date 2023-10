Deputat Ion Ștefan: Zona de munte a județului Vrancea are o șansă la dezvoltare economică

Deputat Ion Ștefan: Zona de munte a județului Vrancea are o șansă...

Zona de munte a județului Vrancea are o șansă la dezvoltare economică prin susținerea turismului local. Pentru a revigora stațiunile Lepșa și Soveja am susținut, în calitate de deputat liberal de Vrancea și apoi de ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în guvernarea Ludovic Orban, repararea și modernizarea drumului dintre Soveja și Lepșa, ”Coașa”, un proiect care va fi gata în 2024, dar și o investiție majoră pentru unul dintre obiectivele turistice din Lepșa, Păstrăvăria. Construită în 1955, aceasta ar putea beneficia, în maximum doi ani, de o schimbare la față importantă. O investiție de peste 21 milioane lei, derulată de CNI, ar putea tripla producția de pește, ar ajuta la repopularea apelor montane cu puiet și ar fi un magnet pentru turiștii în căutare de peisaje frumoase, aer curat și produse culinare tradiționale. Salut decizia autorităților locale din comuna Tulnici de a da drumul actelor necesare pentru ca investiția să se poată derula. Am crezut în potențialul județului Vrancea și mă bucur să văd că proiecte pe care puțini le vedeau viabile în 2019-2020, prind acum contur. Pentru că fac referire la comuna Tulnici, o gură de oxigen pentru comunitatea montană ar fi un alt proiect al CNI, de modernizare a Taberei Gălăciuc. Din păcate însă, guvernanții ignoranți de la penele și pesede au blocat acest proiect, cu toate că era unul matur. Nu văd vreo implicare serioasă pentru deblocarea lui nici de la prefectul Halici, așa cum nu se vede nici de la șeful CJ Vrancea, Toma. Păcat, singurii văduviți sunt copiii din județ și din întreaga țară care ar putea beneficia de facilități moderne de petrecere a timpului liber și a vacanțelor.

