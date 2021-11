Deputat Ionel Dancă: Mai multe fonduri europene pentru Vrancea

Am promis în campanie mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea județului Vrancea printr-un nou program de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în Vrancea și ne ținem de cuvânt. Mă bucur să anunț că în Camera Deputaților am votat pentru adoptarea proiectului de Lege 323/202, pentru aprobarea OUG 60/2020 din mandatul Guvernului PNL condus de Ludovic Orban, prin care se finanțează elaborarea și implementarea strategiei pentru un nou ITI in regiunea Sud-Est a României în care sunt incluse județele Vrancea, Buzău și Prahova. Acest instrument nou de finanțare pentru Vrancea oferă posibilitatea județului să recurgă la finanțare provenind de la mai multe programe operaționale din fonduri europene pentru a asigura punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare a județului. Obiectivele ITI pot include investiții din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de Coeziune. De asemenea, finanțarea poate fi însoțită de sprijin financiar din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau a Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Ma­ri­time (EMFF). În calitate de deputat ales în județul Vrancea, alături de colegul Ion Ștefan și cu implicarea președintelui CJ Vrancea, Cătălin Toma, voi continua să sprijin în Parlamentul României proiectele de dezvoltare ale județului și ale României.

Deputat Ionel Dancă

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp