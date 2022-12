Deputat Ionel Dancă: Proiectele și amendamentele depuse în calitate de parlamentar pot rezolva problemele reale ale românilor

Reclama

Anul 2022 a fost unul dezastruos din punct de vedere al guvernării PSD-PNL, al împovărării populației și al promovării unor proiecte legislative păguboase pentru România. Cu toate acestea, am continuat să mă lupt pentru adoptarea soluțiilor corecte propuse de parlamentarii Forța Dreptei pentru rezolvarea problemelor reale ale românilor. Au fost amendamente și proiecte de lege corecte pe le-am inițiat și susținut, care ar fi ajutat românii să facă față valului de scumpiri. Nici bugetul de stat pentru anul următor, care este esențial pentru nivelul de trai al românilor, nu a reușit să elimine aberațiile economice introduse de guvernarea PSD – PNL în acest an. Alături de colegii din Forța Dreptei am fost depus mai multe amendamente pentru echilibrarea bugetului de stat și deși de la parlamentarii PSD nu am nicio speranță că vor fi de acord cu aceste modificări am speranță că dacă a mai rămas vreo urmă de liberalism printre ceilalți parlamentari, vor vota amendamentele introduse de parlamentarii Forța Dreptei!

Amendamente la Legea Bugetului de stat pentru 2023:

Reducerea TVA la 5% pentru energie electrică și gaze naturale

Plafonarea prețurilor la energie pentru consumatorii cu un consum mai mare de 300 kwh pe lună

Suspendarea majorărilor de taxe pentru dividende și liber profesioniști

Pe parcursul acestui an parlamentar, am depus și susținut alături de colegii mei din Forța Dreptei mai multe amendamente pentru reducerea prețurilor la energie:

– prețuri plafonate la energie pentru toate societățile comerciale, liberi profesioniști și cabinete medicale

– revenirea la plafonul la 300 kWh, în locul celui redus de 250 kWh instituit de Guvern

– eliminarea oricărei condiții referitoare la consumul din anii anteriori

– plata prețului plafonat pentru cel puțin 300 kWh și aplicarea prețului pieței numai pentru ceea ce depășește cei 300 kWh

– eliminarea certificatelor verzi și a bonusului de cogenerare

– am sesizat Curtea Constituțională pentru a opri intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal. Este pentru economia României o nouă Ordonanță 114 de creștere a fiscalității, care lovește în sectoarele economice cele mai dinamice.

Sunt amendamente reale pe care tot coaliția PSD-PNL-UDMR le-a respins și a votat o nouă schemă de plafonare a prețurilor la energie, mai proastă decât cea de dinainte, care la rândul ei era la fel de proastă ca și precedentele încercări de plafonare. Astfel că românii vor ajunge în pragul falimentului.

În calitate de deputat de Vrancea, în Parlamentul României, am depus un amendament pentru eliminarea impozitului de 80% pe diferența de preț la tranzacțiile cu terenurile agricole, vândute mai devreme de 8 ani de la achiziție. Am inițiat acest amendament plecând de la nemulțumirea cetățenilor din comuna Dumbrăveni, care mi-au spus câte probleme au cu vânzarea și cumpărarea de terenuri agricole din cauza legii PSD, de pe vremea lui Dragnea și Daea, care obligă vânzătorul la plata unui impozit de 80% din diferența de preț dacă terenul este vândut mai devreme de 8 ani de la achiziție. Vrem să se întoarcă românii din diaspora și să investească în agricultură. Dar cum să o facă dacă nu pot cumpăra teren agricol pentru că toate tranzacțiile cu terenuri agricole sunt blocate??! Singurii care câștigă din această lege aberantă, scornită din noaptea minții comuniștilor care în anii ’90 strigau „Nu ne vindem țara!”, sunt marii latifundiari care îi tin captivi, ca pe niște iobagi, pe actualii proprietari de terenuri agricole.

Noi, parlamentarii Forța Dreptei, am rămas singurii liberali aleși în această calitate care apărăm liberalismul și economia liberală. Coaliția de guvernare va pune ”pe butuci” economia în anul 2023, după ce vor intra în vigoare noi taxe pentru micii întreprinzători, pentru cei care erau buni platnici și aduceau bani la bugetul de stat. Voi continua, pe perioada mandatului meu de parlamentar, să depun proiecte de lege, în folosul românilor și care să ajute la dezvoltarea economică și socială a Vrancei, a României.

Deputat Ionel Dancă – Forța Dreptei

