Deputatul Ion Ștefan ales președinte al Forța Dreptei Vrancea

Reclama

Obiectivul nostru, al echipei Forța Dreptei Vrancea și al partenerilor noștri de la PMP și USR în cadrul Dreapta Unită, este clar și l-am enunțat răspicat astăzi în cadrul lucrărilor Conferinței Județene de Alegeri de la Focșani: câștigarea președinției Consiliului Județean Vrancea! Îmi asum această bătălie pentru că electoratul vrâncean vrea politici de dezvoltare a județului de dreapta! Oamenii au nevoie de un spital județean nou, și mă angajez ca până în 2028 să duc acest proiect la îndeplinire!

Mulți nu mă credeau când le spuneam că facem autostradă care să lege Moldova de Țara Românească, prin Focșani! Până la finele acestui an vom avea tronsoane importante din acest drum de mare viteză GATA!

Cu siguranță, bătăliile politice din acest an vor schimba culoarea Vrancei! Am demonstrat că am capacitatea de a mobiliza oameni și de a aduce electoratul alături de noi când am învins PSD și l-am schimbat pe baronul Oprișan! Prin Dreapta Unită vom reuși ceea ce mulți nu cred posibil acum!

Dragi colegi, stimați parteneri politici, victoria va fi de partea celor care cred în ea, trec peste orgolii și muncesc pentru scopul comun: oferirea unei alternative politice de dreapta unui electorat trădat și abandonat de peneliști! Vrancea va fi verde! Vom fi victorioși in Iunie! Să nu aveți încredere în “comasați”, eu unul nu am, ei au trădat votul vrâncenilor! Oamenii au ales schimbarea totală, iar trădătorul șef Iohannis i-a trecut pe români pe galben intermitent, pe roșu, i-a condus șovăielnic când pe dreapta, când pe stânga.

Noi trebuie să arătăm perseverență, să fim precum ciocănitoarea care ajunge la lemn prin lovituri de cioc succesive!

Îi mulțumesc președintelui Forța Dreptei, lui Ludovic Orban, că nu a făcut pact cu ciuma roșie și a ales să facă acest partid al oamenilor liberi!

Mulțumesc colegilor deputați Forța Dreptei Violeta Alexandru, Ionel Dancă și Antonel Tănase, profesorului Bogdan Glăvan, lui Cristi Opriș de la Tineret, pentru prezența lor la evenimentul nostru de astăzi! Mulțumesc colegelor din alianța de dreapta, Mirelei Bîznă -PMP și Alexandrei Tătaru-USR pentru participare. Toată stima președintelui Ludovic Orban pentru verticalitate și pentru că ne onorează mereu cu prezența în Vrancea!

Vă mulțumesc vouă, membrilor Forța Dreptei Vrancea pentru că împărtășim același crez pentru Vrancea: un județ liber de ciuma roșie, un județ prosper și prietenos cu oamenii care muncesc!

Azi ne bucurăm! De mâine ne apucăm, din nou, de treabă!

Victoria va fi de partea noastră!

Deputat Ion Ștefan – Forța Dreptei Vrancea

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp



Similare