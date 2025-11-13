Direcția de Sănătate Publică Vrancea face angajări

Reclama

Direcția de Sănătate Publică Vrancea a scos la concurs un post de consilier debutant la Compartimentul administrativ și mentenanță. Sunt necesare studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental -Științe economice dar și atestat sau diplomă de operator calculator. Nu este necesară vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea-Compartiment Resurse Umane, camera 6, la secretarul comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv 11.11.2025-24.11.2025.

Program de depunere

luni – joi: 08:00 – 16:00

vineri: 08:00 – 13:30

Tel. fix: 0237/225.979 int. 378.

Reclama