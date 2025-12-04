DSVSA Vrancea intensifică controale în perioada sărbătorilor

De către

D.S.V.S.A. Vrancea adresează cetățenilor o serie de recomandări esențiale privind achiziția, manipularea și consumul alimentelor de origine animală în perioada sărbătorilor de iarnă, precum și obligațiile care revin celor care sacrifică porci în gospodărie. În paralel, pentru protejarea sănătății publice, D.S.V.S.A. Vrancea derulează acțiuni extinse de control, acțiuni care vor fi intensificate în perioada următoare.

Sacrificarea porcului în gospodărie

Sacrificarea porcilor în gospodărie trebuie realizată sub control sanitar-veterinar, pentru a verifica sănătatea animalului și siguranța cărnii.

Carnea provenită din sacrificări tradiționale în gospodărie este destinată exclusiv consumului familial și nu poate fi comercializată.

Este, de asemenea, interzisă comercializarea cărnii provenite din gospodării situate în zone aflate sub restricții sanitare veterinare din cauza Pestei Porcine Africane (PPA).

Examinarea trichineloscopică – obligație absolută

Carnea de porc domestic sau mistreț trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de a fi consumată.

Examenul poate fi realizat doar în centre autorizate și are un cost cuprins între 27 lei și 101 lei + TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

Nerespectarea acestei obligații expune consumatorii riscului de îmbolnăvire cu Trichinella spp., o boală severă cu consecințe grave asupra sănătății.

Comercializarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar

Comercializarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar constituie contravenție gravă și este sancționată cu amenzi de până la 40.000 lei.

Vânzarea clandestină a cărnii, în locuri neautorizate sau fără documente sanitar-veterinare, reprezintă un risc major pentru sănătatea publică și poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane.

Păstrarea alimentelor de origine animală

După cumpărare, alimentele de origine animală trebuie depozitate în frigider cât mai curând posibil, cu respectarea instrucțiunilor de pe etichetă privind temperatura de păstrare și termenul de valabilitate. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la contaminare și la apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Produsele perisabile – carne, lapte, ouă, pește, brânzeturi și preparate tradiționale – trebuie păstrate în spații curate, unde se respectă lanțul frigorific până la momentul consumului.

Recomandări pentru cumpărături în piețe și târguri

D.S.V.S.A. Vrancea recomandă consumatorilor:

• să achiziționeze produse doar din spații autorizate;

• să verifice existența vitrinelor frigorifice funcționale;

• să controleze integritatea ambalajelor;

• să se asigure că etichetele conțin informații complete despre producător, condițiile de păstrare, ingredientele și termenele de valabilitate;

• să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosință, etichetate corect;

• să evite achiziționarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate.

Atenția trebuie îndreptată și asupra produselor comercializate temporar în tonete, chioșcuri, rulote, standuri sezoniere – care trebuie să fie autorizate și să respecte normele sanitare veterinare.

Suport pentru consumatori

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor în această perioadă aglomerată, medicii veterinari din cadrul DSVSA Vrancea și ai CSVSAO vor avea program prelungit, inclusiv în weekend.

Programul, numele medicilor responsabili și numerele de contact vor fi afișate pe site-ul D.S.V.S.A. Vrancea și în punctele de lucru.

D.S.V.S.A. Vrancea va desfășura o campanie amplă de verificări tematice, cu scopul asigurării unui comerț cu produse alimentare sigure și al prevenirii riscului de toxiinfecții alimentare și al răspândirii bolilor animalelor.

Obiectivele acțiunilor de control

Controalele vizează: piețele agroalimentare, abatoarele și unitățile de tranșare a cărnii, unitățile de procesare și depozitare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală, unitățile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării), unitățile de alimentație publică, pizzerii, unități catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, hoteluri și pensiuni turistice, hipermarketuri, supermarketuri și magazine alimentare.

În cadrul acestor controale vor fi verificate respectarea normelor sanitare veterinare privind igiena, trasabilitatea produselor, condițiile de procesare, ambalare, depozitare și comercializare.

Controale în trafic și verificarea transporturilor

În colaborare cu Inspectoratele de Poliție Județene și Inspectoratele de Jandarmi Județene, echipele D.S.V.S.A. Vrancea verifică transporturile de animale și produse alimentare, inclusiv respectarea restricțiilor aplicate în zonele cu focare active de Pesta Porcina Africana.

În situația în care se constată nereguli, D.S.V.S.A. Vrancea aplică sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare, precum și măsuri complementare prevăzute de legislația în vigoare, care pot include confiscări de produse sau suspendarea/interzicerea activității unității.

Sursa: DSVSA Vrancea

