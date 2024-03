Echipa de robotică ,, CYBERLIS76” a Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu, se califică la Naționala de Robotică

Reclama

În perioada 8-10 martie 2024, la Centrul de Evenimente AGORA din Iași, s-au desfășurat meciurile din cadrul Turneul Ligii #4 al BRD FIRST Tech Challenge Romania.

Cele 48 de echipe participante au concurat cu ambiție și determinare dar cu „Gracious Professionalism”, valoarea de bază a FIRST Tech Challenge, în terenul de joc dar și în afara lui. Echipa de robotică CyberLIS76, a Liceului Teoretic Ioan Slavici din Panciu, a câștigat LOCUL I LA PREMIUL THINK, al doilea mare premiu din competiție, și s-a calificat la Campionatul Național, ce se va desfășura în perioada 22-24 martie la Iași . Acest premiu se acordă echipei care descrie clar procesul de proiectare și construcție al robotului în portofoliul tehnic, descrierea traseului robotului de la idee la produsul final, trebuind să fie bine documentată și susținută de calcule matematice, de concepte fizice bine explicate și aplicate și programare. Chiar dacă, echipa este una rookie ( începătoare) am demonstrat că pasiunea și munca în echipă pot face minuni. Așteptăm cu nerăbdare Naționala de la Iași.

Mulțumim pentru ajutorul acordat, părinților, sponsorilor noștri și Consiliului Județean Vrancea, reprezentat prin domnul Ionel Cel-Mare, preşedinte interimar!

Prof. mentor Daniela Gavril

Comunicat de presă

