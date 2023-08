Echipă de succes în administrație, la Vârteșcoiu! Milioane de euro investite în ultimii ani pentru dezvoltarea localității

Reclama

Localitatea Vârteșcoiu a ajuns una dintre mai dezvoltate comune din județ. Cu ajutorul unei echipe cu viziune de viitor, muncitoare și mai ales care a știut să gestioneze bugetul, localitatea dintre vii a reușit în ultimii ani să devină un model de administrație. Primarul Viorel Mîrza a reușit să atragă pentru dezvoltarea comunei atât fonduri guvernamentale cât și bani europeni. Printre primele grădinițe cu program prelungit din mediul rural a fost deschisă tot la Vârteșcoiu, fiind o investiție care a venit în sprijinul familiilor cu copii mici. Tot aici, străzile au fost asfaltate, anul acesta urmând a se reface asfaltul vechi și turnarea unui strat de uzură pe 6,4 kilometri de drum comunal. În prezent, continuă investițiile în infrastructură și se lucrează la construcția podului peste râul Valea Seacă, în punctul Onei și vor demara lucrări de construcție și la podul de peste Pârâul Valea Seacă, punctul Cristea. De asemenea, se va depune la AFIR un proiect prin care se dorește modernizarea a 8 kilometri de drumuri de exploatare agricolă. ”Avem suprafețe foarte mari cultivate cu viță de vie și este nevoie ca proprietarii acestor terenuri să poată ajunge ușor cu utilajele în aceste zone. Vom asfalta pentru început 8 kilometri de drumuri agricole urmând ca în viitorul apropiat să extindem astfel de investiții. În prezent se lucrează la finalizarea Dispensarului uman din satul Faraoanele. Unitatea medicală va fi și dotată cu mobilier nou, pentru ca locuitorii comunei noastre să aibă parte de cele mai bune îngrijiri medicale. De asemenea, avem depuse un proiect similar la CNI și pentru construirea unui dispensar și în satul Vîrteșcoiu”, a anunțat edilul Viorel Mîrza. Continuă investițiile și în domeniul educației, prin PNRR, se vor dota, până la finalul acestui an, unitățile școlare din comună cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice. Poate unul dintre cele mai importante proiecte îl reprezintă alimentarea cu gaze naturale a localității. Acum se realizează proiectul tehnic urmând a se semna contractul de finanțare iar în primăvara anului 2024 să se înceapă efectiv lucrările. ”Am reușit să depunem mai multe proiecte prin PNRR. Pe această linie de finanțare vom reabilita energetic sediul primăriei, se vor construi stații de reîncărcare vehicule electrice și se vor montat camere de supraveghere de ultimă generație, pentru a spori siguranța cetățenilor. Pentru majoritatea proiectelor creionate la începutul acestui an am reușit să obținem finanțare”, a mai precizat edilul.

