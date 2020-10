Echipa PNL USR PLUS Cătălin Toma și Ion Ștefan va economia județului pe picioare

Județul Vrancea a rămas fără economie. Vrâncenii sunt nevoiți să plece din țară sau în alte județe pentru a-și găsi joburi mai bine plătite. Singura ramura a economiei care încă mai este pe linia de plutire este industria ușoară, care s-a ridicat datorită mediului privat și nu a administrației locale sau județene. Candidații liberali la Focșani și CJ Vrancea propun înființarea unui parc industrial la ieșire din Focșani, pe modelul celui din Oradea, care să creeze mii de locuri de muncă pentru vrânceni.

conomia din Vrancea suferă de pe urma măsurilor de stânga, ale PSD și ale lui Marian Oprișan. Adevărata industrie lipsește, focșănenii, rămași șomeri, au plecat în străinătate, economia e în declin. Întreprinderea de Scule şi Elemente Hidraulice (ISEH), Filatura de Lână Pieptănată, Întreprinderea de Prelucrare Mase Plastice, Întreprinderea de Tricotaje, FUPSICh, Întreprinderea de Vase Emailate, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Fabrica de beton celular autoclavizat Adjud, Întreprinderea Chimică Mărăşeşti, Întreprinderea de Aparataj Electric – acestea sunt doar câteva exemple din industria apusă a județului Vrancea.

Cele mai multe erau concetrate în cartierul Sud din Focșani, iar apariția zonei industriale s-a reflectat în nivelul de trai al populaţiei. Deși era un regim totalitar, focșănenii trecuți de a doua tinerețe, care au lucrat într-una din fabricile din Sud, dar și copiii lor, își aduc aminte prea bine vremurile. În ultimii 30 de ani știe toată lumea ce s-a întâmplat: economia a fost distrusă, în special de potentaţii zilei, cu susținerea politicienilor. Fabricile au fost falimentate și vândute la fier vechi sau chiar rase de pe fața pământului, cum s-a întâmplat în cazul Chimica Mărășești. Economia în general și industria în pricipal au fost distruse cu sprijinul PSD, care nu a făcut nimic pentru dezvoltarea județului. Dimpotrivă. Și totuși, există speranță pentru ca economia județului să redevină ceea ce a fost, iar aceasta este o administrație liberală, cu sprijin pentru antreprenori și mii de locuri de muncă pentru focșăneni într-un parc industrial. Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan, candidatul PNL la Primăria Focșani, un om care a pus pe picioare, prin muncă, o afacere înfloritoare, deschizând o întreprindere ce în timp s-a dovedit extrem de performantă, este omul cu viziune de care are nevoie Focșaniul. Experiența sa ca antreprenor, dar și ca ministru care a făcut pentru Vrancea mai mult decât a făcut PSD în 30 de ani, îl recomandă să fie cel mai bun primar pe care îl poate alege Focșaniul dacă vrea șansa să se dezvolte. Ca ministru al Dezvoltării a acumulat o experiență pe care vrea să o pună în slujba focșănenilor. Ion Ștefan, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Focșani, și-a propus realizarea programului „Investește în Focșani”, care constă în implementarea unei strategii de atragere a investitorilor naționali și internaționali, care să genereze locuri de muncă sigure și bine plătite. Înființarea unui parc industrial la periferia Focșaniului e parte din acest program, la fel și acordarea de granturi pentru investitorii care creează locuri de muncă. „Pun la dispoziția focșănenilor toată puterea mea de muncă, toată priceperea mea. Voi munci pentru Focșani așa cum am făcut-o și pentru familia mea în ultimii 20 de ani. În 20 de ani am devenit campion în business în zona Moldovei. Orașul Focșani va deveni un pol al investițiilor. Vom fi campioni în investiții. Vom reuși să facem un parc industrial atractiv pentru investitori, atât locali, cât și străini, după modelul unor orașe ca Oradea sau Cluj-Napoca. Tinerii din Focșani își vor găsi un loc de muncă în acest parc industrial realizat în următorii ani. Rețeta câștigătoare a unui parc industrial este o administrație corectă față de antreprenori. O administrație deschisă, parteneră cu antreprenorul român și străin va genera locuri de muncă și investiții în Vrancea. Dacă un parc industrial pune la dispoziția antreprenorilor forță de muncă și utilități, în secunda 2 el va deveni rentabil. Antreprenorii își doresc o relație corectă cu administrația publică locală, cu administrația parcului industrial. Îmi doresc ca această zonă industrială să fie cât mai curând funcțională, ca investitorii să aibă unde să-și desfășoare activitatea, iar cetățenii municipiului să-și găsească locuri de muncă bine plătite”, spune Ion Ștefan, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Focșani.

Ion Ștefan, candidat la Primăria Focșani, și Cătălin Toma, candidatul Alianței PNL-USR-PLUS pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, și-au stabilit ca prioritate creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și accesarea de noi fonduri comunitare pentru proiecte de dezvoltare. “Pentru a deschide Vrancea și orașele ei avem nevoie de infuzie de bani europeni. Unul dintre programele cele mai ofertante pentru comunitățile mari este Programul Operațional Regional, implementat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care pune la dispoziție fonduri ce pot schimba la față localitățile. De fiecare dată când semnez contracte de finanțare pe POR pentru autorități publice locale, instituții publice sau antreprenori, mă gândesc că, în spatele acestor documente oficiale, toți banii europeni vor aduce pentru beneficiari investiții creatoare de locuri de muncă și, în definitiv, mai mulți bani în buzunarul angajaților. Așa se întâmplă și în cazul municipiului Adjud, al doilea ca mărime în Vrancea, după Focșani, dar care, asemeni reședinței de județ unde bocancul pesedist a uscat orice încercare de dezvoltare, nici acolo lucrurile nu s-au mișcat.

Viziunea liberală de dezvoltare implică proiecte pe bani europeni, bani care ne sunt puși la dispoziție gratis, trebuie doar să ne dorim să aducem o schimbare în comunitățile pe care le reprezentăm și să se dezbărăm de meteahna băgării mâinii în pușculița banilor publici, tehnică patentată în tot acest timp de PSD. Pe 27 septembrie trebuie să alegem dacă ne mai convine să fim furați și păcăliți încă patru ani. Trebuie să spunem STOP și să deschidem Vrancea, Focșaniul, Adjudul și toate localitățile ținute în subdezvoltare de socialiști!”, spune ministrul Ion Ștefan, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Focșani. Guvernul Orban și parlamentarii PNL Vrancea, deputatul Ion Ștefan și senatorul Cătălin Toma, au reușit să aducă multe investiții în județ, în mai puțin de un an de guvernare, și au făcut mult mai multe lucruri decât a făcut șeful PSD Vrancea în cei peste 25 de ani de când se află la conducerea Consiliului Județean. ”Vreau să le spun cetățenilor că Ion Ștefan a făcut în 9 luni pentru Vrancea cât n-a făcut Oprișan în 27 de ani. Ion Ștefan a făcut lucruri extrem de importante pentru Vrancea, a deblocat investițiile prin PNDL, POR etc, a demarat concret marile investiții la Autostrada Moldova A7, la drumul expres Focșani – Brăila, la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi, a semnat proiectul de modernizare a taberei Gălăciuc și de investiții importante în municipiul Focșani, precum modernizarea Colegiului Național Unirea”, a declarat Cătălin Toma.

ătălin Toma va fi președintele de Consiliu Județean care va aduce banii în județ, în antiteză cu tot ce a făcut Oprișan, a cărui domnie e caracterizată de întârzieri peste întârzieri în derularea unor mari proiecte.

Vrancea a avut mult de suferit, iar bugetul vrâncenilor va avea de suportat contravaloarea proiectelor de milioane de euro, precum cel de la Crângul Petrești sau cel al sistemului integrat de management al deșeurilor de la Haret, din cauza modului defectuos în care Oprișan și echipa lui au implementat proiectele. ”Consiliul Județean Vrancea este pe punctul de a pierde o finanțare uriașă. Proiectul sistemului de management integrat al deșeurilor a început acum 11 ani și suntem aproape de a pierde 43 de milioane de euro. Oprișan nu a fost în stare să realizeze nici acest proiect. În acele gunoaie sunt și promisiunile lui Oprișan, cum promisiunile lui Oprișan, de-a lungul anilor, sunt niște gunoaie. Dacă vom ajunge să plătim din banii vrâncenilor pierderile de zeci de milioane de euro din fondurile europene, atunci va fi pusă în pericol chiar funcționarea Consiliului Județean. Vreau să spun foarte clar că vor fi trase la răspundere toate persoanele implicate în acest proiect. Cine a greșit să plătească, dacă se va pierde finanțarea europeană”, a mai spus Cătălin Toma, omul a cărui viziune poate schimba destinul județului Vrancea. Vrancea are nevoie de viziune și determinare, de oameni hotărâți să muncească pentru comunitate, să pună din nou județul pe harta țării. Vrancea are nevoie de o administrație locală și județeană liberală, capabilă să schimbe, în sfârșit, destinul comunității. Mergeți la vot pe 27 septembrie și Vrancea va avea altă soartă! (Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda PNL VRANCEA, cod mandatar financiar 21200012)

