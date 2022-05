Eleva Ioana Hăineală a fost admisă la o bursă de studiu în America

O elevă a Colegiului Național ”Al. I. Cuza” din Focșani a fost admisă pentru o bursă de studiu în America. Ioana Hăineală, este în clasa a X-a A va pleca să studieze un an în SUA cu bursă FLEX ( Future Leaders Exchange). ”Ioana a fost una din cele peste 2000 de persoane care au aplicat pentru bursă si una din cele 30 care au fost acceptate! Bravo, Ioana, ne bucurăm pentru tine!”, au anunțat profesorii adolescentei. Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992 iar acum se află în cel de-al 29 lea an de existență. În tot acest timp a oferit burse pentru peste 29.000 de liceeni din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Programul presupune un an întreg de schimb de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american.

