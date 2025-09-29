De către

Elevii de la clasa de Aeromodelism pe podium la Cupa Buzăului

Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a participat sâmbătă, 27 septembrie 2025, cu elevi ai clasei de Aeromodelism, îndrumați de domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan, la Cupa Buzăului, județul Buzău, organizată de SCM Gloria Buzău în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău.

Echipa Centrului Cultural Vrancea a fost formată de 3 juniori și 4 seniori: Preda Răzvan, Munteanu Luca, Marin Alexandru, Ghețu Cosmin, Ghețu Alexandru, Mihalcea Valentin și Stefan Ionuț Valentin.

În urma jurizării au fost obținute premii de valoare:

Categoria Juniori:

Locul I – Munteanu Luca – Clasa F4B;

Locul I – Marin Alexandru – Clasa S7;

Locul I – Preda Răzvan – Clasa F2B;

Categoria Seniori:

Locul I – Ștefan Ionuț Valentin – Clasa S7;

Locul I – Ghețu Cosmin – Clasa F2B;

Locul I – Ghețu Alexandru – Clasa F4B;

Locul I – Mihalcea Valentin – Clasa MSA

Secția aeromodele a clubului Buzău – gazda concursului, a fost îndrumată de maestrul emerit al sportului, domnul Ovidiu Nica, sportiv cu o carieră de 60 de ani în domeniu. În acest context, meritele elevilor și ale domnului instructor Ionuț Valentin Ștefan sunt de necontestat, reprezentând cu succes județul Vrancea!

Felicitări echipei Centrului Cultural Vrancea, pentru rezultatele de top obținute – Locul I la clasa F4B!

Clasa aeromodelism Vrancea a concurat cu 4 cluburi participante, cu un efectiv al competiției de 30 de sportivi.

Felicitări elevilor și domnului instructor, mult succes în viitor!

Comunicat de presă