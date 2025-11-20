Elevii Liceului de Artă „Gheorghe Tăttărescu” colaborare cu o cântăreață de succes din România

Orchestra și, dirijate de prof. 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐢𝐚, apar în noul videoclip al artistei interprete. Ne bucurăm că în orchestră se află și colegii noștri, profesorii: 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐦𝐢𝐫, 𝐑ă𝐳𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐥ă, 𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐢ș𝐚𝐧𝐮, 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚. O prezență care completează frumos munca noastră de zi cu zi cu elevii și un rezultat care reflectă profesionalism.