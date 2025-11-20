Elevii Liceului de Artă „Gheorghe Tăttărescu” colaborare cu o cântăreață de succes din România

𝐎 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜ă 𝐟𝐫𝐮𝐦𝐨𝐚𝐬ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜ă 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮.
Orchestra și Corul “Jeunesses” al Liceului de Arta „Gheorghe Tattarescu” Focsani, dirijate de prof. 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐢𝐚, apar în noul videoclip al artistei interprete Elena Gheorghe. Ne bucurăm că în orchestră se află și colegii noștri, profesorii: 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐦𝐢𝐫, 𝐑ă𝐳𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐥ă, 𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐢ș𝐚𝐧𝐮, 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚. O prezență care completează frumos munca noastră de zi cu zi cu elevii și un rezultat care reflectă profesionalism.
„𝑬𝒔𝒕𝒆 𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎ă 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖 ș𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄ț𝒊𝒂 î𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕ă𝒎 𝒄𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖ț𝒊𝒆. 𝑭𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒊𝒊 ș𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖ț𝒊𝒂 𝒍𝒐𝒓; 𝒂𝒄𝒆𝒂𝒔𝒕ă 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒊ț𝒊𝒆 î𝒏𝒕ă𝒓𝒆ș𝒕𝒆 𝒗𝒊𝒛𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 ș𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒊𝒖𝒍 𝒍𝒊𝒄𝒆𝒖𝒍𝒖𝒊.” – 𝐈𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮, director Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu”.
Sursa: Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu”
