Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” revin într-o unitate modernizată

Se finalizează lucrările la Școala „Alexandru Vlahuță” pentru a se putea relua cursurile după vacanță

Elevii Școlii „Alexandru Vlahuță” din Sud vor reveni din vacanță în sălile de clasă reabilitate, dotate cu mobilier nou și echipamente digitale moderne. În aceste zile se fac ultimele pregătiri de către personalul unității de învățământ pentru ca elevii Școlii „Alexandru Vlahuță” din Sud să își poată relua cursurile acasă, chiar de luni, prima zi de școală!

Pe lângă lucrările de modernizare realizate prin proiectul de reabilitare energetică, elevii vor beneficia de dotări noi: mobilier, table interactive, și laboratoare dotate cu material didactic de ultimă generație.

Sunt avansate şi lucrările de la Școala „Nicolae Iorga” unde a început montarea mobilierului în clasele de la etajele superioare.

În fașa celor două unităţi şcolare a fost reamenajat spațiul verde, a fost plantat gazon și un rând de platani.

Prin acest proiect de renovare energetică a școlilor „Alexandru Vlahuță” și „Nicolae Iorga” continuăm investițiile în infrastructura școlară din Municipiul Focșani și asigurăm cele mai bune condiții educaționale pentru copiii noștri. O investiție realizată cu fonduri din PNRR și de la bugetul local, cu o valoare totală de 17,2 milioane lei.

Sursa: Primăria municipiului Focșani

