Enet: Încep probele de presiune la instalațiile de căldură

SC ENET SA Focşani anunta ca incepand cu data de 15 SEPTEMBRIE se vor efectua probe de presiune la instalatiile interioare de incalzire, incarcandu-se reteaua cu apa pentru perioada de iarna. Facem apel la clientii nostri sa se asigure ca instalatiile proprii sunt in stare de functionare si lucrarile din interiorul imobilelor sunt finalizate. Dupa data specificata mai sus societatea noastra nu-si asuma raspunderea pentru eventualele daune produse in apartamente de apa din instalatii. Facem mentiunea ca nu se accepta decalarea termenului anuntat pentru nicio scara de bloc. In cazul unor defectiuni va rugam sa va adresati punctului termic din zona in care locuiti sau la Dispecerat, tel. 0237/233.555.

Informare ENET Focșani

