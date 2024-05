Este Vrancea noastră! Ministrul Ion Ștefan a adus în Vrancea proiecte de peste 2 miliarde de euro

Alegerile locale se vor desfășura, în acest an, împreună cu cele europarlamentare, pe 9 iunie. Candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea este deputatul Forța Dreptei Ion Ștefan, cel care, în perioada 2019-2020 a ocupat funcția de ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în guvernarea liberală Ludovic Orban.

Reclama

Cât timp a fost membru al Guvernului, acesta a susținut cu toată forța proiecte de investiții pentru județul Vrancea, pe bani guvernamentali și europeni, care au fost destinați sectorului public, dar și mediului privat, antreprenorilor. Astfel, într-un an de mandat ca ministru, Ion Ștefan a semnat și promovat spre realizare sute de proiecte de finanțare, cu o valoare de peste 2 miliarde de euro, bani care s-au îndreptat către investiții publice și în mediul privat în județul nostru. Ion Ștefan este cel care a scos din uitare proiectul autostrăzii Moldova, A7, a semnat contractul pentru construcția celor trei spitale regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova,

a finalizat modernizarea celor trei stadioane bucureștene pe care s-a jucat la Campionatul European – Ghencea, Arcul de Triumf și Giulești, a semnat contractul pentru reabilitarea Universității din București și a deblocat investiția pentru construcția drumului alternativă la Valea Prahovei, ca să enumerăm doar o parte dintre marile proiecte pentru care Ion Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea la alegerile locale din 9 iunie, s-a zbătut a le duce la îndeplinire!

Vrancea noastră, infuzie de proiecte benefice semnate de Ion Ștefan

Printre proiectele promovate de ministrul dezvoltării Ion Ștefan pentru Vrancea se numără:

-proiectul pentru racordarea la gaze naturale a localităților din Vrancea, cu zeci de mii de vrânceni beneficiari,

-asigurarea finanțării asfaltării a 128 de kilometri de drum național în Vrancea, Dumbrăveni-Jitia (30 km), Focșani – Mera (18 km), Dumbrăveni – Bogza – Caiata (6 km), Haret – Mărășești (4 km), Lepșa – mănăstirea Lepșa (3 km),

-alocarea a aproape 100 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor de la Canalul Siret – Bărăgan,

-Autostrada A7​

– promovarea lucrărilor de execuție la Autostrada Moldovei – A7,

-promovarea pentru realizare a Drumului Expres Milcovia (DX5) Focșani – Brăila (76 km),

-susținerea proiectelor de reabilitare și modernizare a drumului național 2 L Soveja- Lepșa și a drumului județean 205 E Vidra-Vizantea-Livezi,

-Universitatea din Focșani

-încheierea unui parteneriat cu Universitatea București și Universitatea Iași pentru deschiderea unor filiale la Focșani, care funcționează cu succes în clădirea istorică a fostei Prefecturi Putna,

-semnarea contractului de execuție pentru Baza de tratament balneo din stațiunea Vizantea-Livezi,

-reabilitarea și modernizarea Păstrăvăriei Lepșa,

-aprobarea construirii de săli de sport în județ, în numeroase localități, între care: Adjud, Biliești, Bolotești, Bordești, Ciorăști, Cotești, Dumbrăveni, Fitionești, Focșani, Golești, Homocea, Jariștea, Milcovul, Obrejița, Odobești, Păunești, Poiana Cristei, Pufești, Năruja, Răcoasa, Răstoaca, Soveja, Tâmboești, Vrâncioaia și Vulturu,

-Centrul de excelență de la Colegiul Național „Unirea” Focșani

-Realizarea Centrului de Științe Aplicate de la Colegiul Unirea din Focșani,

– reabilitarea secțiilor exterioare ale Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani, cu bani europeni,

-reabilitarea clădirilor emblematice ale Focșaniului: fostul Palat de Justiție, care va fi transformat în Muzeul Vinului, secțiile muzeale de Științe Naturale și de Istorie din Focșani,

-construirea unuia dintre cele mai moderne și performante observatoare astronomice la Odobești,

-investiții majore direcționate către Spitalul din Adjud,

– reabilitarea de creșe, grădinițe și școli în Focșani,

– anveloparea de scări de bloc la Mărășești,

-susținerea unei legi care să ofere cadrul pentru sprijinirea dezvoltării turismului în zonele viticole Panciu, Odobești și Cotești, incluse în Regiunea Viticolă Dealurile Moldovei, astfel încât primăriile de aici să poată investi în turismul oenologic.

Ion Ștefan, poziția 4 pe buletinul de vot pentru președinte CJ

Candidatul Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean Vrancea, Ion Ștefan, susține că bani europeni sunt garanția dezvoltării pentru Vrancea și pentru întreaga Românie. Acesta completează că accentul trebuie pus pe corectitudine și performanță.„

”Am fost ministrul dezvoltării care am pus capacul la borcanul cu miere, am oprit risipa banului public și am stopat scurgerea de fonduri pe lucrări neconforme. Ca președinte al Consiliului Județean Vrancea garantez că nu se va mai pierde niciun euro din proiectele europene din cauza incompetenței! Vrancea a pierdut bani, timp și oportunități. Cu mine în fruntea CJ, Vrancea noastră va recupera din întârzierea în dezvoltare față de județele din Ardeal. Vrâncenii merită drumuri bune, spitale sigure, servicii la tarife suportabile și, mai ales, merită respect pentru munca lor care face ca la bugetul județului să vină fonduri importante pentru realizarea de investiții. Eu voi da seamă pentru fiecare leu vărsat în bugetul județean, voi raporta săptămânal gradul de realizare al proiectelor și pe ce se duc banii vrâncenilor. Și voi reduce la jumătate tarifele la apă-canal și la gunoi pentru vrânceni”, a spus Ion Ștefan, candidatul ADU pentru funcția de președinte la Consiliul Județean Vrancea.

(Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL Focșani, la comanda Partidului FORȚA DREPTEI VRANCEA 9 [Alianța electorală: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI]. Cod mandatar financiar coordonator 21240063)