Eveniment cultural: Noaptea Muzeelor la SATE

Vrâncenii și nu numai sunt invitați la un eveniment cultural denumit ”Noaptea Muzeelor la SATE”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 16:00 și 22:00, unde cu mic cu mare, sunteți așteptați să descoperiți poveștile muzeelor din Vrancea.

Secția de Etnografie din Crângul Petrești – Muzeul Satului Vrâncean • Ateliere de meșteșuguri tradiționale: crestături populare, confecționare de măști, linguri și accesorii, sub îndrumarea meșterilor populari Tudorița și Pavel Lupașc din Comuna Nereju • Proiecție de filme documentare cu tematică etnografică, ora 20:30 • Tur ghidat Eveniment coordonat de muzeograf Alina Maria Ulmeanu, șef Secție Etnografie

Muzeul Țării Vrancei din Vidra • Tur ghidat • Șezătoare

Casa Memorială „Ion Roată” din Câmpuri • Tur ghidat

Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuță” din Dragosloveni Eveniment „Pe urmele lui Vlahuță – Artă, muzică și literatură la ceas aniversar” Începând cu ora 18:00 • Atelier de pictură/grafică susținut de profesorul Emil Lazăr • Momente muzicale cu elevii Adela Bălan (canto) și Andrei-Alexandru Avram (chitară), de la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, coordonați de profesorii Iuliana Rughiniș și Silviu Lascan • Reuniunea Cenaclului „Dimitrie Dăscălescu” Focșani • Tur ghidat Activitate coordonată de muzeograf Cristina Handra Parteneri: Palatul Copiilor Focșani, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, Școala Gimnazială „Regina Maria” din Vintileasca, Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu” Focșani

Mausoleul Eroilor din Mărăști • Tur ghidat

Mausoleul Eroilor și Muzeul din Soveja • Activitate educațională „Simion Mehedinți – Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice”, susținută de muzeograf Elena Ludmila Țuțui Partener: Școala Gimnazială „Simion Mehedinți” Soveja • Tur ghidat Evenimentul este organizat de Muzeul Vrancea iar intrarea este liberă.

