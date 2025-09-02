Eveniment cultural: Noaptea Muzeelor la SATE

Vrâncenii și nu numai sunt invitați la un eveniment cultural denumit ”Noaptea Muzeelor la SATE”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 16:00 și 22:00, unde cu mic cu mare, sunteți așteptați să descoperiți poveștile muzeelor din Vrancea.
Secția de Etnografie din Crângul Petrești – Muzeul Satului Vrâncean
• Ateliere de meșteșuguri tradiționale: crestături populare, confecționare de măști, linguri și accesorii, sub îndrumarea meșterilor populari Tudorița și Pavel Lupașc din Comuna Nereju
• Proiecție de filme documentare cu tematică etnografică, ora 20:30
• Tur ghidat
Eveniment coordonat de muzeograf Alina Maria Ulmeanu, șef Secție Etnografie
Muzeul Țării Vrancei din Vidra
• Tur ghidat
• Șezătoare
Casa Memorială „Ion Roată” din Câmpuri
• Tur ghidat
Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuță” din Dragosloveni
Eveniment „Pe urmele lui Vlahuță – Artă, muzică și literatură la ceas aniversar”
Începând cu ora 18:00
• Atelier de pictură/grafică susținut de profesorul Emil Lazăr
• Momente muzicale cu elevii Adela Bălan (canto) și Andrei-Alexandru Avram (chitară), de la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, coordonați de profesorii Iuliana Rughiniș și Silviu Lascan
• Reuniunea Cenaclului „Dimitrie Dăscălescu” Focșani
• Tur ghidat
Activitate coordonată de muzeograf Cristina Handra
Parteneri: Palatul Copiilor Focșani, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, Școala Gimnazială „Regina Maria” din Vintileasca, Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu” Focșani
Mausoleul Eroilor din Mărăști
• Tur ghidat
Mausoleul Eroilor și Muzeul din Soveja
• Activitate educațională „Simion Mehedinți – Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice”, susținută de muzeograf Elena Ludmila Țuțui
Partener: Școala Gimnazială „Simion Mehedinți” Soveja
• Tur ghidat
Evenimentul este organizat de Muzeul Vrancea iar intrarea este liberă.
